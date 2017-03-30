Белорус Василевский вышел в 1/4 финала парного разряда турнира во Франции 30.03.2017, 22:49

Белорусско-хорватская пара обыграла бельгийско-голландский тандем в 1/8 финала турнира в Сен-Брие.

Белорусский теннисист Александр Василевский и хорват Антонио Санчич вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире во французском Сен-Брие (призовой фонд - 43 тыс. евро), сообщает БелТА.

Сегодня белорусско-хорватская пара обыграла еще один интернациональный тандем Йоран Влиген (Бельгия) / Дэвид Пел (Нидерланды) - 7:6 (7:5), 2:6, 10:5.

Ранее в одиночном разряде белорусский теннисист Егор Герасимов (404-й номер мирового рейтинга) также пробился в четвертьфинал, победив итальянского теннисиста Симоне Болелли (508) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.