В Гродно на парковке случайно «покрасили» около десяти автомобилей 1 4.03.2017, 19:59

Фото: autogrodno.by

Автомобили были припаркованных неподалеку от стройплощадки.

Сразу несколько машин, припаркованных во дворе жилого дома неподалеку от площадки, на которой идет строительство магазина, были «покрашены» строительной краской. Инцидент произошел в четверг, пишет onliner.by.

Владелец одного из автомобилей рассказывает: «Выезжая со двора, я включил щетки, они забегали по стеклу, как по наждачке. Вот тогда и обратил внимание на мелкие капельки краски по всей машине». На стоянке он нашел и другие пострадавшие автомобили — их порядка десяти.

«С соседями, на машины которых также попала краска, мы уже побывали на мойках, — уточняет автовладелец. — Краска не отмывается, кузов нужно полировать. Даже специальная химия не убирает со стекол капельки, наверное, краска огнезащитная».

Владельцы машин договорились о встрече с бригадиром стройки. Они надеются, что строители застрахованы от подобных случаев и автомобили быстро вернут в прежнее состояние.