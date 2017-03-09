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В Солигорском районе на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота

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  • 9.03.2017, 12:48
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Следователи проводят проверку по факту гибели подростка.

Солигорским районным отделом следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти подростка.

— Днем 8 марта поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о смертельном травмировании несовершеннолетнего жителя Солигорского района 2004 года рождения. В ходе разбирательства следствием предварительно установлено, что компания подростков играла с мячом на стадионе Краснослободской школы. По словам очевидцев, погибший повис на металлических футбольных воротах и начал их раскачивать. Ворота упали, от полученных травм ребенок скончался. Другие ребята не пострадали, — сообщила mlyn.by официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.


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