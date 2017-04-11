Канада готова расширить санкции против России 2 11.04.2017, 13:27

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Власти РФ должны осознать свою ответственность за поддержку сирийского диктатора.

Канада готова расширить санкции против Российской Федерации за поддержку режима Башара Асада в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает CBC News (перевод – rbc.ua).

«Канада открыта для увеличения своих санкций против России. Я думаю, что Россия должна осознать свою ответственность в кровавых действиях режима Асада на прошлой неделе. Поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству с нашими друзьями, союзниками и партнерами ради отправки России посыла с помощью санкций и других мер», - заявил Трюдо.

Кроме того, Трюдо считает, что смена правительственного режима в Сирии неизбежна.

«Нынешнему президенту Сирии не место в будущем страны, опустошенной войной. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что средне- и долгосрочное будущее мирной Сирии больше не включает Башара Асада», - сказал он.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что власти Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что Россия заранее знала о планах Дамаска осуществить химическую атаку в Сирии.