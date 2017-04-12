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В Таджикистане утерли нос «театралу» Балабе

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  • 12.04.2017, 11:38
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Дмитрий Балаба

Глава МВД Таджикистана обязал каждого подчиненного раз в месяц ходить в театр.

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода потребовал, чтобы каждый сотрудник правоохранительных органов страны раз в месяц обязательно посещал театр, сообщает «Настоящее время».

Поручение министр дал на прошлой неделе. Это произошло после того, как по инициативе министра руководство и личный состав управлений Центрального аппарата правоохранительного ведомства посетило Государственный Академический драматический театр им. Абулкасима Лахути и посмотрело исторический спектакль «Чархи гардон».

После спектакля глава МВД выразил благодарность артистам и заявил, что впредь «мы намерены каждый месяц посещать театры республики».

Эти слова министра в ведомстве оформили в приказ.

«Принято решение, чтобы сотрудники милиции как минимум раз в месяц, в различные дни, посещали театр. Это относится ко всем отделам МВД на территории страны», - подчеркнул пресс-секретарь МВД Умарджон Эмомали. По его словам, посещение театральных постановок «поможет повысить духовно-нравственный уровень доблестных стражей порядка, а также снять усталость после напряженного и трудного рабочего дня».

Ранее министр внутренних дел Таджикистана выступил с другой инициативой: он приказал всем сотрудникам милиции срочно похудеть и заняться спортом. Согласно установленным министром нормам, при росте 168-170 см. вес сотрудника милиции Таджикистана не должен превышать 75 кг, а тех, кто не впишется в эти параметры, пообещали уволить. По словам сотрудника МВД, попросившего не называть его имя, многие сотрудники аппарата и управлений теперь два месяца раз в неделю бегают кросс в три километра и плавают в бассейнах.

Напомним, что в январе прошлого года командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявил, что под его началом «служат заядлые театралы, историки и знатоки изобразительного искусства».


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