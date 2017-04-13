На Немиге появится скульптура «Мастак» 1 13.04.2017, 21:55

Недалеко от станции метро «Немига» планируют создать скульптурную композицию «Мастак» - собирательный образ художника.

Модернизация Ратуши станет подарком к 950-летию Минска, заявил БелТА главный инженер предприятия ««Мiнская спадчына» Михаил Жих. Он также рассказал, какую скульптуру ждать на Немиге, что может появиться на месте бывшего хлебозавода № 1 и как будут ремонтировать Красный костел.

Недалеко от станции метро «Немига» планируют создать скульптурную композицию «Мастак» — собирательный образ художника.

— Предположительно, она разместится вблизи Соборной площади, с правой стороны смотровой площадки (по ходу движения к Ратуше от станции метро Немига). Почему выбрали именно эту тематику? По многим историческим объектам в архивах практически нет материалов, подтверждающих достоверность их архитектурного облика, и в таких случаях реставраторам иногда помогают рисунки известных и неизвестных живописцев. Например, зарисовкам исторических мест и памятников Минска посвящено большое количество работ Юзефа Пешки и Наполеона Орды, — пояснил Михаил Жих. По его словам, если будет финансирование, композиция появится к юбилею Минска.

Специалисты готовят реконструкцию улицы Революционной и участка Комсомольской (от улицы Интернациональной до Немиги). Тут хотят создать уютную атмосферу, благоустроить территорию и вытеснить транспорт — чтобы привлечь пешеходов.

— Предполагается реализация принципиально иной транспортной схемы: в данную зону въезд будет разрешен только технологическому, специальному транспорту и автовладельцам, проживающим в этом квартале. На расширенной пешеходной зоне разместятся стилизованные торшерные фонари, скульптурные композиции, малые архитектурные формы, торговые павильоны.

На территории бывшего хлебозавода № 1 в Раковском предместье хотят возродить старую трассировку улиц, утраченные здания и даже элементы городского вала. Архитектурное проектирование завершено. Сейчас готовятся к проведению аукционов и рассчитывают на инвесторов. По планам, место преобразится за 4 года.

— Проект предполагает и замену инженерных систем, исходя из их физического износа, ремонт улично-дорожной сети с проектированием новой улицы — Завальной. На последующих этапах хотелось бы видеть воссоздание утраченных зданий и элементов бастиона либо городского вала, комплексную реконструкцию существующей застройки. Предполагается создать там музей хлеба, художественную галерею, салоны, кафе-рестораны, объекты бытового обслуживания, рекреационную зону, где можно проводить фестивали, концерты, организовывать сезонную торговлю и ремесленные ярмарки.

Здания пивоварни, корчмы и винокурни в Лошицком парке могут возродить. А в одном из зданий разместить Дом бракосочетаний Ленинского района. На эти объекты в свое время строили грандиозные планы, но ничего сделано не было.

— Сейчас принимаем здания по улице Чижевских на баланс, чтобы реанимировать. Хотелось бы вернуть объектам исторические облик и функции, — говорит Михаил Жих.

В ближайшее время завершат первый этап реконструкции Красного костела: заменят кровлю башен, основного здания и пристроек, фасадов и плебании. После этого в 2018 году специалисты заменят инженерное оборудование, внутренние и внешние сети, благоустроят территории.

В мае начнут модернизировать городскую Ратушу, чтобы закончить к сентябрю. Здесь появится новая система кондиционирования, аудиовизуальный комплекс для прямых трансляций и «переговоров с городами-побратимами».