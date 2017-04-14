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Белорусы выстроились в очередь к обменникам

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  • 14.04.2017, 12:07
архивное фото: Reuters

За первый квартал на внутреннем рынке продано $1,8 миллиарда.

Население Беларуси за первый квартал продало на внутреннем валютном рынке 1,8 млрд долларов. Граждане купили 1,3 млрд долларов, в итоге стали чистыми продавцами валюты в размере 500 млн., пишет belmarket.by.

Белорусы в первую очередь несут в обменники наличную валюту. Ее продажа по итогам трех месяцев составила 1,6 млрд. долларов. То есть стабильно каждый месяц население достает из кубышек полмиллиарда долларов и относит их в обменники. Куплено наличной валюты за квартал было 1 млрд долларов.

Также продавцами остаются юридические лица нерезиденты. За три месяца они купили 28,4 млн. долларов, продали 123,6 млн. т, став чистыми продавцами в размере 95,2 млн. долларов.

Юридические лица-резиденты больше покупают валюты, чем ее продают. Всего за квартал было продано 4,025 млрд. долларов, а куплено 4,1 млрд долларов. Общее сальдо сложилось на уровне 83,3 млн. долларов в пользу покупки.

В итоге за три месяца превышение предложения над спросом на белорусском валютном рынке превысило 510 млн. долларов. В целом его оборот за первый квартал составил 13,5 млрд долларов, свидетельствует статистика Нацбанка.


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