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России могут отказать в участии в Евровидении-2018

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  • 14.04.2017, 21:23

РФ может быть лишена права участвовать в конкурсе в следующем году из-за отказа от телетрансляции Евровидения-2017.

Европейский вещательный союз рассмотрит возможность отстранения России от участия в конкурсе Евровидение в 2018 году. Решение будет принято после проведения конкурса в Киеве, сообщили организаторы события российскому изданию lenta.ru.

«В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», - заявили в ЕВС.

Издание отмечает, что, по действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению Евровидение-2017.

Ранее Россия отказалась от участия в Евровидении, которое будет проходить в Киеве в мае этого года. Также российский Первый канал отказался транслировать конкурс.


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