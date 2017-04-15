Где и когда в Минске можно освятить пасхальные яства
- 15.04.2017, 8:59
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(обновляется) Расписание богослужений в православных, католических и униатских храмах столицы.
Освящение пасхальных блюд в католических храмах Минска пройдет в субботу, 15 апреля, сообщает сайт catholic.by.
Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии
(Пл. Свободы, 9):
15 апреля – благословение пасхальных блюд с 8.00 до 18.00 каждые полчаса, а также после Пасхальной вигилии.
Костел Пресвятой Троицы (святого Роха) на Золотой Горке
(Пр. Независимости, 44а):
15 апреля – благословение пасхальных блюд каждые полчаса с 10.00 до 18.00 (включительно). В 13:15 блюда благословит Митрополит Тадеуш Кондрусевич.
Костел Воздвижения Святого Креста (Кальвария)
(Кальварийский проезд, 1):
15 апреля – благословение пасхальных блюд в 15.00 и 18.00.
Костел святых Симона и Елены (Красный костел)
(Пл. Независимости, 15):
15 апреля – благословение пасхальных блюд с 7.30 до 19.00 каждые полчаса. В 14.00 блюда благословит Митрополит Тадеуш Кондрусевич.
Приход святого Иоанна Крестителя (Серебрянка)
(Ул. Плеханова, 28):
15 апреля – благословение пасхальных блюд с 8.30 до 19.30 каждые полчаса.
Приход Божьего Тела (Ангарская):
15 апреля – благословение пасхальных блюд с 10.00 до 19.00 (каждые полчаса).
Приход Св. Иоанна Евангелиста и св. Максимилиана Кольбе (Кунцевщина)
(Ул. Матусевича, 80):
15 апреля – благословение пасхальных блюд каждый час с 9.00 до 17.00 (включительно).
Приход Святого Антония (Малиновка
(Пр. Газеты «Звезда», 18а; ЖЭС-84, за рынком «Московский»):
5 апреля - благословение пасхальных блюд в 11.00 (с Митрополитом Тадеушем Кондрусевичем), 19.30, перед Пасхальной вигилией и после нее.
В выходные в более чем 40 православных минских храмах будут освящать пасахальные куличи и яйца. Где и во сколько это можно сделать, сообщается на сайте БПЦ.
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3):
15 апреля — 11:00—21:00; 16 апреля — 8:30—13:00.
Свято-Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4):
15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 9:00—13:00.
Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60):
15 апреля — 12:00—20:00; 16 апреля — 3:00—12:00.
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (пр. Партизанский, 147):
15 апреля — 8:00—16:00 и 20:00—22:00; 16 апреля — 8:00—12:00.
Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви, ул. Зыбицкая, 27):
15 апреля — 12:00—23:00; 16 апреля — 10:00—13:00.
Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а):
15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 7:00—13:00.
Храм праведных Захарии и Елисаветы (приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32):
15 апреля — 12:00—20:00; 16 апреля — 7:00—20:00.
Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, ул. Саперов, 5):
15 апреля — 12:00—19:00, а также сразу после ночного богослужения 16 апреля.
Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42):
15 апреля — 10:00—3:00; 16 апреля — 6:00—22:00.
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр. Победителей, 82):
15 апреля — 9:00—23:59; 16 апреля — 8:00—15:00.
Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7):
15 апреля — 11:00—21:00; 16 апреля — 3:00—14:00.
Храм архангела Михаила (ул. Янковского, 2):
15 апреля — 10:00—21:00; 16 апреля — 8:00—14:00.
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65):
15 апреля — 12:00—23:00; 16 апреля — 6:00—16:00.
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а):
15 апреля — 12:00—19:00; 16 апреля — 12:00—14:00.
Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47):
16 апреля — после ночной литургии (около 3:00) и 10:30—11:30.
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14):
15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 4:00—17:00.
Храм в честь Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29):
15 апреля — 12:00—23:00; 16 апреля — 8:00—13:00.
Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11):
15 апреля — 12:00—22:00; 16 апреля — 4:00—12:00.
Храм в честь Собора белорусских святых (пер. Шугаева, 19/3):
15 апреля — 14:00—17:00; 16 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии в 12:00—14:00.
Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50):
15 апреля — 12:00—23:00; 16 апреля — после ночной (около 3:00) и утренней литургии (около 12:00).
Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а):
15 апреля — 14:00—2:00; 16 апреля — после ночной (около 3:00) и утренней литургии (около 11:45).
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214, военный городок в Уручье, 8-й км Московского шоссе):
15 апреля — 12:00—22:00; 16 апреля — после ночной литургии (около 3:00).
Храм Святой Троицы (приход в честь Всех святых, ул. Калиновского, 121):
15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 7:00—8:30 и 11:00—16:00.
Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11):
15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 7:00—8:30 и 11:00—16:00.
Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Всехсвятская, 2):
16 апреля — с 3:00.
Храм иконы Божией Матери «Владимирская» (Волжский проезд, 8):
15 апреля — 11:00—19:00; 16 апреля — 4:00 -19:00.
Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Менделеева, 4, к. 8):
15 апреля — 15:00—23:00; 16 апреля — после ночной литургии.
Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50):
15 апреля — 14:00—23:00; 16 апреля — 8:00—16:00.
Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7):
15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 10:00—12:00.
Храм Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24):
15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 7:00—13:00.
Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1):
15 апреля — 9:00—22:00; 16 апреля — 8:00—15:00.
Храм в честь Преображения Господня (пр. Газеты «Правда», 31):
15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 8:00—13:00.
Храм апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19):
15 апреля — 12:00—21:00; 16 апреля — 3:00—11:00.
Храм равноапостольной великой княгини Ольги (пр. Партизанский, 17):
15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 7:00—13:00.
Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4):
15 апреля — 12:00—20:00; 16 апреля — 7:00—12:00.
Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (пр. Независимости, 26):
15 апреля — после утреннего богослужения (около 11:30); 16 апреля — по окончании ночной литургии (около 3:00).
Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20):
15 апреля — 18:00—20:00; 16 апреля — 8:00—8:30.
Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108):15 апреля — 13:00—22:45; 16 апреля — по окончании ночной литургии (около 3:30) и утренней литургии (10:30—12:00).
Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100):15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 7:00—13:00.
Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6):15 апреля — 9:00—22:00; 16 апреля — 7:00—13:00.
Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая):15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 10:00—13:00.
Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33):15 апреля — 20:00—23:00; 16 апреля — 7:00—16:00.