В Киеве устанавливали билборды с Гиви и Моторолой 1 15.04.2017, 11:58

«Альфа-Банк», чьи депозиты «рекламировались» на щитах, назвал это провокацией.

13 апреля в украинской столице появились билборды с логотипом «Альфа-Банка» убитыми полевыми командирами сепаратистов Гиви, Моторолай и Алексеем Мозговым рядом с логотипом банка, сообщает РБК.

На щитах рекламировались депозиты от «Альфа-Банке» со слоганом: «Это все, что останется после меня».

Украинский «Альфа-Банк» опроверг, что размещал рекламу своих услуг на билбордах в Киеве с использованием изображений убитых полевых командиров непризнанных ДНР и ЛНР Гиви, Моторолы и Мозгового.

Фото: социальные сети

«Альфа-Банк Украина» не имеет никакого отношения к размещению рекламы с изображениями боевиков ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — НН) и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать доверие к международному банку в Украине», — говорится в заявлении «Альфа-Банка».

Рекламные щиты были демонтированы.