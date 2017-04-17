Леонид Заико: Когда к нам прилетят поляки на летающих тарелках – мы поймем, насколько отстали

Леонид Заико: Когда к нам прилетят поляки на летающих тарелках – мы поймем, насколько отстали6
- 17.04.2017, 9:33
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Беларуси срочно нужны перемены, чтобы не остаться навсегда на «камчатке» развитого мира.
Об этом в интервью «Белгазете» заявил руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико:
- Интеллект нации - это главный, системообразующий элемент любого общества. Неслучайно американцы так здорово рецептируют молодые таланты со всего мира, приглашая к себе на учебу и работу.
В Беларуси с 1994 года у власти находится «элита» районного масштаба, или провинциальная партхозноменклатура. Элиты такого уровня не могут обеспечить интеллектуальный прорыв. Они формалином законсервировали себя, а заодно и все вокруг. До тех пор, пока чиновники и министры не станут долларовыми миллионерами, пока не конвертируют свою политическую власть в экономическую, ничего они делать не будут. Они страдают болезнью красных глаз - нежелание что-либо делать, если кто-то рядом с ними начинает богатеть. Формально правительство – «элита-лидер», но в реальности там нет интеллектуальных лидеров.
Не надо рассчитывать на то, что университетское образование готовит элиту. Элиту надо готовить поштучно. Для 5-10% выпускников вузов нужно создавать экономические или социально-экономические институции, где они могли бы продолжить образование.
Именно тут надо сосредоточить все усилия. Академия управления при Лукашенко с этой задачей не справляется - она стала слишком большой.
У Лукашенко и премьер-министра не налажен контакт с интеллектуальными лидерами, от которых зависит будущее страны. Нужны перемены, иначе Беларусь будет производить табуретки, на которых будут рассаживаться зрители массовых забегов где-нибудь в штате Флорида.
Если Беларусь продолжит идти по накатанной колее, если не будет никаких перемен, она окажется на «камчатке», то бишь в последних рядах.
Наиболее конкурентная и перспективная, конечно же, частная экономика. Корень всего - экономическая свобода, которая не убивает инициативу людей, а дает ей развернуться в полную силу
Когда в Беларусь поляки прилетят на летающих тарелках, мы будем тупо зырить в небо и вопрошать: «а чаму мы гэтак адсталi?» К этому дело и идет.