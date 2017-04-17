Леонид Заико: Когда к нам прилетят поляки на летающих тарелках – мы поймем, насколько отстали 6 17.04.2017, 9:33

2,970

Леонид Заико

Беларуси срочно нужны перемены, чтобы не остаться навсегда на «камчатке» развитого мира.

Об этом в интервью «Белгазете» заявил руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико:

- Интеллект нации - это главный, системообразующий элемент любого общества. Неслучайно американцы так здорово рецептируют молодые таланты со всего мира, приглашая к себе на учебу и работу.

В Беларуси с 1994 года у власти находится «элита» районного масштаба, или провинциальная партхозноменклатура. Элиты такого уровня не могут обеспечить интеллектуальный прорыв. Они формалином законсервировали себя, а заодно и все вокруг. До тех пор, пока чиновники и министры не станут долларовыми миллионерами, пока не конвертируют свою политическую власть в экономическую, ничего они делать не будут. Они страдают болезнью красных глаз - нежелание что-либо делать, если кто-то рядом с ними начинает богатеть. Формально правительство – «элита-лидер», но в реальности там нет интеллектуальных лидеров.

Не надо рассчитывать на то, что университетское образование готовит элиту. Элиту надо готовить поштучно. Для 5-10% выпускников вузов нужно создавать экономические или социально-экономические институции, где они могли бы продолжить образование.

Именно тут надо сосредоточить все усилия. Академия управления при Лукашенко с этой задачей не справляется - она стала слишком большой.

У Лукашенко и премьер-министра не налажен контакт с интеллектуальными лидерами, от которых зависит будущее страны. Нужны перемены, иначе Беларусь будет производить табуретки, на которых будут рассаживаться зрители массовых забегов где-нибудь в штате Флорида.

Если Беларусь продолжит идти по накатанной колее, если не будет никаких перемен, она окажется на «камчатке», то бишь в последних рядах.

Наиболее конкурентная и перспективная, конечно же, частная экономика. Корень всего - экономическая свобода, которая не убивает инициативу людей, а дает ей развернуться в полную силу

Когда в Беларусь поляки прилетят на летающих тарелках, мы будем тупо зырить в небо и вопрошать: «а чаму мы гэтак адсталi?» К этому дело и идет.