Папа Франциск: Воскресший Господь никогда не перестает благословлять европейский континент 17.04.2017, 11:44

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Фото: Giuseppe Ciccia/NurPhoto/Getty Images

Понтифик обратился к пастве с традиционным посланием «Граду и миру».

Папа Римский Франциск утром 16 апреля по окончании Пасхальной Мессы в Ватикане на площади Святого Петра огласил традиционное ежегодное послание «Urbi et Orbi» – «Граду и миру».

Чтение Евангелия во время Святой Мессы осуществлялось на латинском и греческом языках, в завершение исполнялась стихира из византийской литургии на церковнославянском языке, пишет krynica.info.

Папа Римский обратился к тысячам верующих из центральной лоджии базилики святого Петра.

«Все мы, когда позволяем себе отдаться во власть греха, сбиваемся с верного пути и начинаем блуждать, как потерянные овцы. Но Бог, наш Пастырь, пришел искать нас, и ради нашего спасения смирился вплоть до унижения на Кресте. На протяжении веков Воскресший Пастырь не устает искать нас, Своих братьев, потерянных в пустынях мира. Знаками Страстей – ранами Своей милосердной любви – Он привлекает нас на путь жизни. И в наши дни Он берет на плечи многих наших братьев и сестер, угнетаемых злом в его различных формах», – говорится в послании.

В очередной раз Папа Франциск напомнил о жертвах старых и новых форм рабства, бесчеловечного труда, торговли людьми, эксплуатации и дискриминации, тяжелых зависимостей, лишенных детства детях и подростках, о тех, «у кого сердце изранено насилием в стенах собственного дома».

«В сложных и порой драматических ситуациях народов пусть Воскресший Господь направляет шаги тех, кто стремится к справедливости и миру; пусть лидерам государств Он дарует мужество предотвратить распространение конфликтов и прекратить торговлю оружием», – обратился понтифик, перечислив государства, трагическое положение дел в которых делает их объектом особенной молитвенной поддержки.

«Пусть Господь особенно поддержит усилия тех, кто активно трудится, чтобы принести облегчение и утешение гражданскому населению возлюбленной, измученной Сирии, жертве войны, не прекращающей сеять ужас и смерть. Только вчера произошло последнее, подлое нападение на беженцев, которое привело к гибели и ранениям многих людей. Пусть Господь дарует мир всему Ближнему Востоку, начиная со Святой Земли, а также Ираку и Йемену. Да утешит близость Доброго Пастыря народы Южного Судана, Судана, Сомали и Демократической Республики Конго, которые страдают от нескончаемых конфликтов, усугублённых тяжелейшим голодом, поражающим некоторые регионы Африки», – призывает Папа Франциск.

«Да поддержит Воскресший Иисус усилия всех тех, кто – особенно в Латинской Америке – заботятся о благе общества, порой отмеченного политической и социальной напряженностью, приводящей к насилию», – призывает понтифик к молитве и поддержке стран, где ежедневно льется кровь и обрываются человеческие жизни.

«Пусть Воскресший Господь никогда не перестает благословлять европейский континент», – призывает понтифик, подчеркивая, что тот факт, что в этом году христиане разных конфессий празднуют Пасху вместе, является особенно добрым знаком.