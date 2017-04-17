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Стали известны подробности столкновения милицейского авто с маршруткой в Витебске

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  • 17.04.2017, 13:07
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Фото: "Нетипичный Витебск"/Вконтакте

По факту ДТП с участием служебного автомобиля милиции и маршрутного такси возбуждено уголовное дело.

Об этом БелТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Напомним, 15 апреля, около 18.35, на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Чкалова автомобиль УАЗ врезался в маршрутку Mercedes-Benz Sprinter, которая от столкновения перевернулась на бок. В результате аварии в учреждение здравоохранения были доставлены шесть пассажиров маршрутного такси, которым оказана медицинская помощь. В настоящее время две женщины 1983 и 1946 годов рождения еще находятся в областной больнице. Остальные направлены на амбулаторное лечение.

Фото: «Типичный Витебск», vk.com

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).


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