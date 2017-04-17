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Названы все участники фестиваля «Рок за Бобров»

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  • 17.04.2017, 17:08
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Лайн-ап усилят «Сплин», Anacondaz, Дай Дарогу и NaviBand.

22 июля на аэродроме «Боровая» пройдет 10-й фестиваль «Рок за Бобров». Организаторы начали готовить фестиваль практически сразу после того, как прошел демонтаж сцены «Рок за Бобров». К новому концерту организаторы учли пожелания посетителей прошлых фестивалей и уже договорились с подрядчиками об улучшении условий: будут открыты дополнительные фудкорты, расширены зоны активностей и в несколько раз увеличится количество биотуалетов, пишет tut.by.

Однако главным героем этого фестиваля остается, конечно, музыка. Сегодня «Рок за Бобров» объявил окончательный состав участников фестиваля.

NaviBand — самый громкий успех года, представители Беларуси на «Евровидении-2017» в Киеве. По оценкам музыкальных критиков и поклонников, эта группа уверенно претендует на право называться самым романтичным белорусским дуэтом, а их котировки на выход в финал «Евровидения» достаточно велики. К примеру, недавнее исполнение ими знаменитого хита Джамалы «1944» стало откровением для Украины, и немало жителей этой страны готовы отдать Беларуси 12 баллов. «Каждая из песен является действительно событием, когда-либо прожитым нами. Поэтому мы чувствуем, как играем, а играем, как чувствуем. Все искренне, а значит, по-настоящему», — рассказывают музыканты о себе.

«Сплин» — одна из самых популярных рок-групп России. Ровно двадцать лет назад Саша Васильев спел песню про жевательную резинку без сахара и в одночасье стал звездой. В отличие от многих артистов второй половины 90-х группа «Сплин» не стала однодневкой. Это подтверждают 14 студийных альбомов и тысячи аншлаговых концертов — группа до сих пор способна собирать стадионы и большие фестивали. В Минск музыканты привезут свои новые и лучшие песни, а значит, можно получить отличный заряд рока и поностальгировать под главные хиты группы.

«Дай Дарогу» — брестские хулиганы из рабочих районов. Панк, перемешанный с сумасшедшей энергией и сочетающийся с легко запоминающимися мелодиями. Играя уже более 19 лет, «дайдарожники» завоевали статус одних из лидеров альтернативного движения в Беларуси и симпатии многочисленной аудитории.

Anacondaz — российская хип-хоп-группа, стремительно набирающая лайки и просмотры в соцсетях. Альтернативный взгляд на мир и на музыку не позволяет ребятам быть на TV или радио, но это не мешает им ездить с аншлаговыми концертами по клубам и фестивалям.

В марте были объявлены первые хедлайнеры «Рока за Бобров». Помимо культовых «Чайфа» и «Касты», особое внимание обращает на себя выступление проекта Brutto&Lyapis с программой Double Hot. Белорусский музыкант Сергей Михалок исполнит лучшие хиты «Брутто» и «Ляписов», при этом для «Рока за Бобров» музыкантами будет разработана особенная музыкальная программа.

«Рок за Бобров» задал сам себе мощную планку последними фестивалями. Мы полны амбиций превысить прошлогодний успех. За первый месяц уже продано около трех тысяч билетов на «Рок за Бобров» — это отличный показатель, свидетельствующий о значительном внимании и адекватной ценовой политике. Кроме того, есть много желающих приехать на «Рок за Бобров» из разных регионов страны и даже из-за рубежа. Уже проделана работа по дальнейшему совершенствованию организации ивента, она будет превышать многие летние опен-эйры в Европе, — прокомментировал первые результаты продаж соорганизатор фестиваля «Рок за Бобров», директор компании «Джетивент» Александр Косач.

Как и было анонсировано ранее, до начала лета ожидается повышение цен, о котором будет объявлено дополнительно.


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