Падение российского рубля обвалит и белорусский 13 17.04.2017, 17:22

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Фото: Reuters

Правительство РФ взяло курс на девальвацию российского рубля.

Беларусь может последовать ее примеру, пишет belaruspartisan.org.

С февраля текущего года в России начало действовать «временное бюджетное правило», призванное решить проблемы дефицита бюджета. Согласно нему Центробанк регулярно покупает валюту на российском рынке, чтобы направить нефтяные доходы на пополнение резервных фондов. Объем интервенций равен сумме, полученной от превышения фактических цен на нефть над заложенными в российском бюджете $40 за баррель. Вмешательство ЦБ в операции на валютном рынке поможет сбалансировать бюджет, но при этом вызовет искусственное ослабление российского рубля и ускорения темпов инфляции.

В конце прошлой недели российский кабинет министров одобрил прогноз социально-экономического развития на 2018 — 2020 гг., подготовленный Минэкономразвития РФ. В соответствии с принятым решением за основу для планирования расходов и доходов бюджета на ближайшие три года решено взять «базовый» сценарий министерства, который построен на основе концепции, предполагающей новую волну снижения цен на рынке нефти и девальвацию рубля почти на 25%.

По словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, уже в декабре этого года американская валюта может достигнуть отметки в 68 рублей. Напомним, сегодня курс доллара в России составляет около 56 рублей.

На 2018 год, согласно базовому сценарию российского правительства, заложена дальнейшая девальвация до 70 рублей за доллар. В 2019-м году он поднимется до 71,2 рубля, а в 2020-м – до 72,7 рубля за доллар.

«Консервативный» сценарий предполагает еще большую девальвацию – до 73,3 российских рублей за доллар уже в 2018 году, и 76,4 в 2020-м.

Такое значительное ослабление российского рубля – очень плохая новость для Беларуси.

«Девальвация российского рубля вызовет удешевление российских товаров. В результате наши товары станут в сравнении с российскими менее конкурентоспособными. Чем дешевле будет российский рубль – тем сложнее будет продать на российском рынке белорусские товары. Учитывая, что большая часть нашего экспорта идет именно на Россию – ничего хорошего это нам не сулит», - заявил экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич.

По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что ни один из сценариев не предусматривает значительного экономического роста в России.

«Нам и без девальвации сегодня очень сложно продавать свои товары в Россию. У нас третий год наблюдается рецессия потому, что и в России рецессия. Мы все надеемся, что российский рынок оживет и россияне начнут покупать наши товары, но этого не происходит. В планах российского правительства нет значительного подъема экономики. Они признают, что рост если и будет, то очень маленький, а скорей всего и вовсе застой», - рассказывает Богданкевич.

Значительное падение курса российского рубля может привести к тому, что и белорусские власти девальвируют национальную валюту.

Впрочем, по мнению Богданкевича, принципиально девальвация белорусского рубля ситуацию к лучшему не изменит.

«Главная проблема нашей экономики не в том, дорогая у нас валюта или нет, а в том, что на наши товары нет спроса. Они неконкурентоспособны изначально. Их удается продавать только потому, что Россия дотирует нашу экономику, наши предприятия. Понятно, что теперь с каждым годом эти дотации будут сокращаться. Поэтому если мы не избавимся от этой зависимости, не проведем глубинные реформы, не повысим качество продукции, не диверсифицируем экспорт, то экономическое положение будет все больше и больше ухудшаться. И никакими девальвациями эту ситуацию не исправить», - уверен экс-глава Нацбанка.