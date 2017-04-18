Как белорусы теряют латвийский рынок 18.04.2017, 15:20

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Товарооборот между Беларусью и Латвией упал до одиннадцатилетнего минимума.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) подвело итоги экономического сотрудничества между двумя соседними странами, пишет zautra.by.

По данным LIAA, общий товарооборот между двумя странами в 2016 году составил 354,7 млн евро. Это — на 34% меньше, чем было в 2015 году (536,8 млн евро). Сократился как импорт Латвией товаров и услуг из Беларуси (на 36% до 216,8%), главным образом обусловленный уменьшением поставок нефтепродуктов, так и экспорт в нашу страну (на 31% до 137,9 млн евро) товаров латвийских компаний.

Экспорт товаров на белорусский рынок сократился на 30% и составил 106,8 млн евро. Импорт уменьшился на 36% — до 191,7 млн евро. В обоих случаях – это самые низкие показатели, начиная с 2006 года.

Как сообщает LIAA, на 56% сократились поставки на белорусский рынок оптики, на 44% — машин и электрооборудования, на 23% — продовольственных товаров. Главной статьей экспорта в Беларусь в 2016 году были машины, механизмы и электрооборудование (20% от всего объема), которых было поставлено на сумму 21,3 млн евро.

В обратном направлении наибольшее сокращение среди важнейших позиций наблюдалось по металлам и металлическим изделиям (на 67%), минеральным продуктам (на 59%) и химическим товарам (на 53%). Лидером по поставкам стала позиция «Дерево и деревянные изделия» (39% от всего объема импорта), объем по ней вырос до 74 млн долларов.

Для взаимной торговли услугами также был характерен отрицательный тренд. Объем экспорта услуг латвийскими компаниями был самым низким, начиная с 2005 года, и сократился на 34% по сравнению с 2015 годом (31,1 млн евро). Продажа услуг белорусскими компаниями упала на такую же величину (34%), составив в прошлом году 25,1 млн евро.

Отметим, что еще в 2007 году объем инвестиций из Беларуси в Латвии был всего 6,4 млн евро.

Объем накопленных инвестиций латвийских компаний в экономику Беларуси несколько сократился – с 63 млн до 62,3 млн евро.