Северная Корея на видео показала «ядерный удар» по США 13 19.04.2017, 21:08

КНДР в стиле БТ смонтировала пропагандистский ролик выдуманного удара по Соединенным Штатам.

Северная Корея в патриотическом ролике показала ядерный удар по США. Ролик демонстрировался во время выступления артистов военного ансамбля в честь дня рождения Ким Ир Сена, сообщает tut.by со сылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».

В ролике показано, как ракета пересекает Тихий океан и наносит удар по неназванному крупному американскому городу. Следующий кадр уже показывает пылающий флаг США на фоне кладбища.

Песня, которую исполняет хор, прославляет ракетчиков из подразделения Тэпходон — северокорейских ракетных войск стратегического назначения. В видеоролике использованы кадры пуска баллистической ракеты средней дальности Hwasong-1.

В тексте песни есть такие строчки: «Наши гордые ракеты Hwasong летят так быстро, как вспышки молнии, чтобы бросить вызов империализму».

Напомним, что на военном параде в субботу Северная Корея показала три типа межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. Впрочем, эксперты усомнились в том, что это настоящие ракеты, а не макеты.