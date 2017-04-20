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Майоры Карибского моря

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  • Алексей Мельников
  • 20.04.2017, 10:48
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Алексей Мельников

Прощай, толстый социалист Мадуро – Боливар не выдержит двоих.

Если помните – в «нулевые» правящие в России безопасные майоры, треща в политической шагистике штанами, пришли в Венесуэлу – любили сначала Чавеса, потом Мадуро, их провальный новый социализм. Нашли друг друга.

Это была не политика, а трэш.

Летали в Венесуэлу на стратегических бомбардировщиках, дружили «Роснефтью», давала кредиты и, затем, отсрочки по кредитам, лавировали с чавистами флотами в Карибском море.

Экономика Венесуэлы в руинах. Вляпались.

Новые шокирующие новости пришли вчера – госкомпания «Совкомфлот», таскающая по морю танкерами на продажу нефть Мадуро, не выдержала.

По ее запросу в Карибском море арестована за долги нефть Мадуро.

Не платит за перевозку. Надоело. Экономика железной рукой стала ломать шею путинской венесуэльской политике.

Везде, где российские майоры-опера начинают заниматься внешней политикой, происходит одно и то же — затраты, затраты, затраты. И, как результат, — убытки, убытки, убытки.

Какие такие стратегические интересы нашей страны преследует поддержка Мадуро? Каковы результаты для бюджета нашей страны дала работа т.н. «госкомпаний» в Венесуэле? Как обстоят дела с российскими кредитами Венесуэле? С ресурсами, которые взяты из России – от ремонта дорог, приведения в порядок ЖКХ, образования, медицины?

Ответов нет – правящие майоры не привыкли отчитываться.

Отказ от затратной, бессмысленной поддержки режима Мадуро, использование этих средств внутри России, аккуратная работа по возврату выданных Путиным кредитов – один из источников для улучшения жизни людей в нашей стране. Вот она – альтернатива на выборах Президента.

У России нет интересов в районе Карибского моря. Все ее интересы – внутри страны. «Вьется по ветру «веселый Роджер / Люди Флинта песенку поют». Дальше без нас. Прощай, толстый социалист Мадуро. Боливар не выдержит двоих. Мы слезаем. Скачи один к своему концу. Вонзай поглубже шпоры.

Алексей Мельников


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