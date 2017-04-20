Джамала выступит на фестивале в Мире 20.04.2017, 11:28

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Это будет первым выступлением победительницы «Евровидения-2016» в Беларуси.

Фестиваль Mirum Music Festival пройдет у стен знаменитого замка 19 августа.

В этом году формат проведения изменится с трехдневного на однодневный. Как сообщили организаторы, первым хедлайнером станет победительница «Евровидения-2016» — Джамала, пишет tut.by.

Для тех, кто еще не в курсе, фестиваль ежегодно проводится в августе в местечке Мир. На нем уже успели выступить Nino Karamadze & Insight, ONUKA, Red Snapper, Beissoul & Einius, Leon Somov & Jazzu, The HARDKISS и другие. «Мирум» давно окрестили одним из самых атмосферных open-air-ов Беларуси, и не зря. В прошлом году фестиваль резко перешел в трехдневный формат, во время которого выступило более двадцати участников. В любой из дней можно было найти музыку и развлечения на свой вкус.

Одним из хедлайнеров фестиваля этого года организаторы выбрали Джамалу, ставшую популярной благодаря победе на Евровидении 2016 с песней «1944». Певица станет первым победителем конкурса, который выступит в Беларуси. В музыке певицы переплетены элементы нескольких стилей: соул, джаз, электронная и народная музыка.

Первые 500 билетов по цене в 29 рублей поступят в продажу совсем скоро. Цена на следующий пул — 39 рублей.