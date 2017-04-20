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В Сети появилось фото чертежа iPhone 8

  • 20.04.2017, 19:14
  • 9,354

Блогер опубликовал схему корпуса нового смартфона iPhone 8.

Блогер Сонни Диксон (Sonny Dickson) опубликовал схему корпуса нового смартфона iPhone 8.

Блогер опубликовал схему на своей странице в Twitter.

Как можно судить по фото, сканер отпечатков пальцев Touch ID перенесен на заднюю крышку смартфона ниже центра корпуса под логотипом Apple. Также указываются размеры корпуса iPhone 8: 149,5 мм в высоту и 72,5 мм в ширину.

Толщина iPhone 8, по слухам, составит 8,6 мм. Фото чертежа говорит и о том, что на смартфоне будет установлен вертикально ориентированный модуль двойной камеры для съемки VR-контента.

Напомним, iPhone 8 официально представят осенью этого года. Заднюю крышку iPhone 8 планируется сделать из стекла.


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