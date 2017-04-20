В Сети появилось фото чертежа iPhone 8
- 20.04.2017, 19:14
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Блогер опубликовал схему корпуса нового смартфона iPhone 8.
Блогер Сонни Диксон (Sonny Dickson) опубликовал схему корпуса нового смартфона iPhone 8.
Блогер опубликовал схему на своей странице в Twitter.
Как можно судить по фото, сканер отпечатков пальцев Touch ID перенесен на заднюю крышку смартфона ниже центра корпуса под логотипом Apple. Также указываются размеры корпуса iPhone 8: 149,5 мм в высоту и 72,5 мм в ширину.
iPhone 8 looks to be taking a new direction pic.twitter.com/mG19bcDYiC— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 19 апреля 2017 г.
Толщина iPhone 8, по слухам, составит 8,6 мм. Фото чертежа говорит и о том, что на смартфоне будет установлен вертикально ориентированный модуль двойной камеры для съемки VR-контента.
Напомним, iPhone 8 официально представят осенью этого года. Заднюю крышку iPhone 8 планируется сделать из стекла.