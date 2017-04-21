Фотофакт: В российской деревне новая дорога провалилась под землю 21.04.2017, 13:34

Теперь к населенному пункту не могут добраться машины с продуктами и скорая помощь.

Новая дорога к деревне Саратово Омской области России, проложенная несколько месяцев назад, провалилась под землю после первого паводка. Теперь к населенному пункту не могут добраться машины с продуктами и скорая помощь. Как говорится в сюжете местного телеканала, на несколько дней деревня даже осталась без хлеба, местным жителям пришлось печь его самим, пишет varlamov.ru.

Дорожники очень спешили, работали в несколько смен и даже в сорокаградусный морозы, поэтому и качество получилось соответствующее.