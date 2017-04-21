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Молодая мама обратилась с открытым письмом к контролеру

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  • 21.04.2017, 22:28

Мать полуторагодовалого ребенка призвала контролеров к человечности.

В редакцию «Нашей Нивы» пришло довольно дискуссионное письмо минчанки. Публикуем его в сокращении.

«Я мама полуторагодовалого сыночка в декрете. Сегодня в очередной раз попала в историю…

Все банально и обыденно: пошли гулять на улицу, под пригревающее солнышко зашли далековато от дома. Наигрались. Погода испортилась и начался ветер, а нам пора домой кушать и укладываться на дневной сон. Решила подъехать пару остановок на автобусе. Зашли, стали в проходе и талон еще не купили, был целый автобус народу и до водителя с коляской было добраться сложно. Проехали одну остановку, на остановочном пункте были кондукторы и пол-автобуса собралось выходить, чему я обрадовалась и решила пересадить сына на освободившееся сиденье.

Зашли двое мужчин-контроллеров лет 45—50. Один подошел ко мне, спросил, есть ли билет. Я честно сказала, что билета нет и я только проехала одну остановку с маленьким ребенком, потому что на улице ветер. Талон еще не купила. И мне стали рассказывать, что из-за таких как я в стране к концу года уменьшат количество транспорта, потому что он не окупается и теперь автобусы будут ходить не каждые 10 минут, а каждые 20.

Я сидела с огромными глазами, хлопала и не понимала: «Это вообще мне говорят???» Рядом женщина вступилась и сказала, что не к мамам с маленькими детьми надо приставать, а к алкашам, которые ездят бесплатно постоянно и мешают другим пассажирам. Но мужчина был непреклонен. Просил паспорт и собирался выписывать штраф. Когда я сказала, что паспорт с собой на улицу для прогулки с ребенком не ношу, он подошел к водителю и держал автобус пока я не вышла….

Вопрос ведь не в деньгах, я и талончик собиралась купить и на штраф у меня деньги были. Вопрос в человеке. Вопрос в отношении.

Я была настолько возмущена и обижена, что вышла и расплакалась. Прошла одну остановку пешком и увидела «моего благодетеля». Не смогла сдержаться, подошла и спросила: «Вам не стыдно?» Он сказал: «Нет». Я спросила его имя и фамилию, сказала, что хочу благодарность написать. После чего он сказал, что в таком случае составляет протокол.

Спросил мои данные. Я сразу не ответила, и он начал звонить в милицию! Я стояла с коляской и полуторагодовалым ребенком на остановке, где было холодно и дул ветер, а он вызывал на меня милицию. И говорил: «Не надо прикрываться ребенком!» Включил видеозапись. А я спрашивала: «У вас что нет детей, вы что не понимаете? И много вы заработаете на мне? Вам правда не стыдно?»

А он «делал свою работу». Я сказала свои данные, потому что я-то думала о ребенке, и стоять и морозить его не хотела (хотя нас и так минут на 20 задержали). А еще я плакала. Вот такая вот 28-летняя тетка, мама…. Я все никак не могла понять, как он так может? Неужели он так и не поймет? Неужели не остановится? Я до последнего надеялась, что человек в нем победит. И ошиблась.

Не в первый раз со мной происходят такие веселые истории (и это я не про кондукторов). Но вера в людей почему-то остается… Хотя каждый раз ее обрезают. И я понимаю, что рядом с нами всегда есть вот такие люди-машины, которые без разбора, тупо «делают свою работу». А еще есть такие люди, как его напарник, которые смотрят, что происходит какая-то несправедливость, но молчат…

Меня воспитывали по-другому. И я — это та наивная девушка, которая будет стоять на улице возле чьих-то потерянных ключей с коляской, в надежде, что хозяин сейчас вернется… Или будет бегать по соседям и искать из какой квартиры пахнет дымом… Или бежать и останавливать транспорт, если дедушка с палочкой переходит дорогу и не успевает на автобус… И так далее… И я тоже работала, но всегда быть человеком оставалось самым важным. Не для кого-то. Для себя. Я не могу по-другому….

Желаю всем нам, чтобы рядом были другие люди, которые в первую очередь носили гордое звание ЧЕЛОВЕК!»


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