В Монако представили летающий автомобиль 5 22.04.2017, 11:31

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Фото: AeroMobil

Заказать новинку можно уже сейчас – за 1,2 миллиона евро.

На автомобильном шоу в Монако Top Marques прошла презентация летающего автомобиля. На создание модели, разработчиком которой выступила словацкая компания AeroMobil, понадобилось более 25 лет. На данный момент новинка уже доступна для предзаказа. Как сообщает Zive, цены на машину составляют от 1,2 до 1,5 млн евро (перевод – autonews.ru).

Фото: AeroMobil

Разработчики подчеркнули, что новая версия летающего автомобиля практически полностью повторяет серийный вариант. Первые экземпляры будут доставлены своим владельцам в 2020 году. При создании аэромобиля активную поддержку проекту оказывало правительство Словакии.

Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает три минуты. Запас хода в наземном варианте составляет 700 км, а в воздушном — 750 километров. Максимальная скорость автомобиля — 160 км в час. При этом в воздушном режиме этот показатель достигает 360 км в час. До 100 км/ч транспортное средство может разогнаться за 10 секунд. Вес машины составляет 960 килограммов.

Новинка оснащается парашютом и подушками безопасности. Ранее в ходе испытаний AeroMobil упал с высоты около 300 метров. Инцидент произошел в мае 2015 года. На момент аварии аэромобиль пилотировал дизайнер и соучредитель проекта Штефан Клейн, который смог избежать травм.