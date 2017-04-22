Ученые выяснили, какие черты лица передаются по наследству 1 22.04.2017, 12:59

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Сотрудники Королевского колледжа Лондона изучили трехмерные модели лиц около 1000 близнецов женского пола.

В исследовании участвовали монозиготные (100% общих генов) и дизиготные близнецы (примерно 50% общих генов). Ученые сравнивали черты лица близнецов.

Определив черты лица, которые были больше всего похожи у монозиготных близнецов, специалисты вычисляли наследуемость. Она может варьироваться в диапазоне от нуля до единицы (0 - гены не играют никакой роли, 1 - являются единственным значимым фактором), пишет orthodox.od.ua.

В итоге исследователям удалось создать карту наследуемости черт лица.

Ученые обнаружили: самыми наследуемыми оказались форма кончика носа, область вокруг губ, скулы и уголки глаз. Специалисты надеются, что созданная ими карта поможет определить конкретные гены, участвующие в формировании черт лица. Возможно, эти гены также связаны с дефектами лица.