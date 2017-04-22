Илон Маск рассказал, как соединит компьютер с мозгом человека 4 22.04.2017, 13:56

Илон Маск

Фото: Reuters/Pixstream

Предприниматель поделился с прессой деталями амбициозного проекта.

В конце марта этого года стало известно, что Илон Маск принялся за очередной амбициозный проект: работу над нейроинтерфейсом, который сможет напрямую соединить человеческий мозг с компьютером. На тот момент подробностей о новом проекте Neuralink было известно крайне мало. На днях предприниматель в комментариях Wait But Why поделился деталями о проекте (перевод – ain.ua).

Илон Маск рассказал, как будет работать интерфейс «компьютер-мозг»

Проекту посвящена объемная статья, где автор начинает разбор с истории развития нервной системы и строения человеческого мозга, приходит к идее самообучаемых нейросетей и наконец — к идеям Neuralink. Предлагаем некоторые разъяснения, которые Илон Маск и его команда дали автору статьи о своем новом проекте.

Маск рассказал, что для подбора команды для Neuralink он буквально встретился с 1000 людей, и что самым сложным было подобрать людей-профессионалов в очень разных сферах (нейробиология, нейрохирургия, микроэлектроника, клинические испытания и т.д.).

Компания собирается работать в сфере BMI (brain-machine interface), с устройствами, чьи размеры измеряются в микронах. «Наша цель — через четыре года вывести на рынок что-то, что поможет людям со сложными мозговыми травмами (удар, раковые повреждения, врожденные травмы)».

Сооснователь компании Флип Сейбиз говорит, что если подумать, чипы в мозгу — далеко не такая сложная задача, как попытки изменить фундаментальное устройство жизни — создавать вирусы, заниматься генной инженерией. Ведь глубокую стимуляцию мозга уже используют: к примеру, чтобы приглушать симптомы болезни Паркинсона, есть ранние результаты по попыткам восстановить зрение.

Одна из проблем, с которой столкнутся исследователи и инженеры — объем передаваемых данных. Пока что в мозг не помещали более пары сотен электродов. Команда Neuralink говорит об одновременной записи с 1 млн нейронных клеток.

Еще одна проблема — как помещать имплантант в мозг? Маск приводит в пример аппаратуру, которая используется для лазерной хирургии глаза. «Устройство, которое понадобится для этого, должно быть чем-то вроде Lasik, с автоматизированными процессами, иначе мы будем связаны ограниченным числом нейрохирургов, а цены на такую операцию будут очень высокими», — говорит предприниматель.

Сегодня пациенты с BMI буквально получают шнур, торчащий из головы — для интерфейса будущего это, конечно, не годится. Neuralink собирается создать беспроводные устройства. Еще одна проблема — биосовместимость, ведь человеческий организм довольно неприветливо относится к идее имплантировать в него чужеродные объекты. Придется придумать способ обмануть мозг, чтобы его ткани принимали эти устройства за часть себя.

И, конечно же, самая серьезная проблема: природа самого интерфейса. Один из сооснователей компании привел в пример идею «нейронной пыли» — это мельчайшие, до 100 микрон, силиконовые сенсоры, которые будут «распыляться» в коре мозга. Данные с них будет обрабатывать другой имплантант, размером 3 мм, используя для общения ультразвук. Как это может работать:

Другие члены команды обдумывают еще более изощренные схемы, вроде вируса, который может прикрепляться к клетке мозга, заставляя ее реагировать на стимуляцию светом, или же использовать углеродные нанотрубки.

Чем может быть полезен такой интерфейс? «В вашем разуме уже есть набор идей, которые ваш мозг пытается спрессовать в слова, используя невероятно скупые ресурсы с т.з. передачи данных, называемые «речь» или «печать». Язык — это результат того, что ваш мозг применил компрессионный алгоритм к мысли. И когда язык слушают, другой мозг совершает декомпрессию. Здесь очень большая потеря данных. Так что, совершая декомпрессию, вы одновременно пытаетесь смоделировать состояние разума другого человека… Если же у вас два интерфейса, вы можете обмениваться идеями, не ужимая их смысл», — говорит Маск. Обмен HD-мыслями, без потери в качестве.

Еще одна задача Neuralink — сделать для человека возможным использовать ресурсы искусственного интеллекта непосредственно в своем мышлении, например, по широкому каналу подключаться к облачным вычислительным мощностям AI.