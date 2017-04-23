Под Мяделем едва не утонули байдарочники 2 23.04.2017, 11:51

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Фото: belta.by

Четырем байдарочникам в Мядельском районе потребовалась помощь спасателей.

Об этом сообщили в Минском областном управлении МЧС Беларуси.

Сообщение о необходимости оказания помощи людям, находящимся на двух байдарках на озере Мястро возле деревни Гатовичи Мядельского района, поступило 22 апреля в 16.26. Туристы не могли передвигаться в связи с тяжелыми погодными условиями - был сильный ветер и высокие волны.

Было установлено, что группа туристов вышла на воду в составе 10 байдарок (20 человек) и следовала по маршруту от кемпинга "Кочерги" вблизи одноименной деревни до реки Скема около деревни Гатовичи. Из-за ухудшающихся погодных условий две байдарки не смогли проследовать по проложенному маршруту. Спасенные туристы в госпитализации не нуждались.