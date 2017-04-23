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У вас Рейхстаг отклеился!

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  • Илья Варламов, «Эхо Москвы»
  • 23.04.2017, 19:00

Копия Рейхстага, как и само мероприятие Шойгу, получились очень убогими и позорными.

Сегодня в подмосковном парке «Патриот» Минобороны совместно с сотней разных патриотических обществ и исторических клубов устроило реконструкцию взятия Берлина. Мероприятие, которое целый месяц с помпой анонсировали все основные СМИ, на деле оказалось довольно позорным и убогим. Смотрите сами.

Реконструкция штурма Рейхстага — невероятно важное событие! Ведь молодежь только и делает, что сидит в интернетах, а об истории своей страны она ничего не знает! Сейчас мы их научим! — примерно так организаторы реконструкции с февраля анонсировали свое мероприятие. Устраивать его решили с международным размахом, чтобы не только молодежь воспитать, но еще и всему миру напомнить, кто именно раздавил фашистскую гадину.

«Более 1,2 тысячи человек примут участие в воскресенье в реконструкции взятия Берлина и штурма Рейхстага в подмосковном парке «Патриот». Приглашены реконструкторы из десяти стран — Германии, Италии, стран Прибалтики, Чехии. Ожидается более семи тысяч гостей».

Организаторы на каждом углу трубили, что все будет невероятно масштабно и реалистично: взрывы, горящие люди, настоящая техника из запасников музеев, воздушные бои и т.д.

«Организаторы обещают уникальное зрелище: эффектные взрывы, устроенные лучшими пиротехниками киноконцерна «Мосфильм», поднимающиеся к небесам столбы пламени, грохот мощных орудий, рев танков и самолетов, впечатляющие трюки в исполнении профессиональных каскадёров».

Правда чуть позже поступил комментарий от администрации парка:

«Как сообщили в администрации парка, во время игр сжигать или взрывать что-либо не планируется, задача участников — поднять над зданием [Рейхстага] флаг Советского Союза».

Ну ладно, давайте посмотрим, что там с Рейхстагом. Вот как анонсировали его возведение:

«На площадке работает кран, рядом со стройкой развевается флаг Советского Союза. Рабочие завершают монтаж каркаса макета здания Рейхстаг. Напомним, что копия Рейхстага в парке «Патриот», по задумке авторов проекта, возводится в том числе и для тренировок молодых бойцов организации «Юнармия». Министр обороны Сергей Шойгу отмечал: хотелось бы, чтобы «юные бойцы штурмовали не что попало, а этот объект»».

Немцы с недоумением отреагировали на планы Шойгу:

«Германия не стала бы строить что-то подобное для воспитания немецкой молодежи, особенно в таком виде», — заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. Немецкие эксперты также усмотрели в этом признак «возрастающего отчуждения между Россией и Германией». Пресс-секретарь правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что российские планы по созданию макета рейхстага «удивляют и говорят сами за себя». Немецкие депутаты заявляли, что не против того, чтобы макет воссоздавал планировку и обстановку рейхстага времен третьего рейха, но штурмовать копию современного бундестага мягко говоря странно.

Кстати, копия получилась очень убогая.

Немцам деликатно напомнили, что если б не их страна, то никакой войны вообще бы не было, и поэтому им предложили помалкивать. А тем временем несчастные любители реконструкций потом и кровью выбивали себе билеты на долгожданное мероприятие:

«Билеты были по разным ценам, для школьников дешевле. По-моему полторы тысячи рублей стоили, точно не помню. Я билет купила за 2,5 тысячи, и достать его было очень сложно. Надо было заполнить заявку на сайте, обещали перезвонить, но не перезванивали, и в итоге я атаковала их по всем возможным телефонам. Мне это удалось с пятой или шестой попытки».

И что же они увидели на поле?

Месива грязи, толпы скучающих статистов и сомнительные постановки боев. Многие участники реконструкции большую часть времени просто провалялась или просидели на одном месте, другие лениво перебегали от одного танка к другому. Даже на кадрах активно продвигавших мероприятие СМИ реконструкция выглядит невероятно скучно.

Вот несколько кадров из полной трансляции мероприятия. Бегающие и валяющиеся в грязи люди. Эту картину можно наблюдать 90% экранного времени.

Иногда тут и там бегали каскадеры в горящей одежде. Это был гвоздь программы, судя по всему.

Советское знамя с текстом, набранным Comic Sans. В твиттере шутят, что кто-то перевел comic как «коммунистический».

Кульминация: советские солдаты по открытой местности несутся к зданию Рейхстага.

Немецкий солдат сидит на корточках на пороге Рейхстага и обстреливает их из винтовки.

Не буду спойлерить, что было дальше. Если интересно, смотрите сами в этой полуторачасовой трансляции.

Илья Варламов, «Эхо Москвы»


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