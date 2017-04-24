Как МТС «разводит» клиентов 18 24.04.2017, 12:16

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Прочитайте сами и расскажите всем, кто использует тариф «пенсионный».

Об этом в «Фейсбуке» написала белорусская журналистка Адарья Гуштын:

«Родственница попала на минус 60 рублей за то, что, сама того не зная, в роуминге зашла в интернет. Это возможно, если wifi прерывается, а вы забыли выключить «мобильные данные».

Конечно, если вы опытный пользователь, такое вряд ли случится. Но если у вас тариф «пенсионный», такое очень даже возможно. Меня удивило, что можно войти в такой большой минус (за три дня «накапали» 6 МБ трафика). Каким же был мой шок, когда выяснилось, что на этом «пенсионном» (!) тарифе можно загнать себя в минус до 121 рубля – это как абонентская плата за 170 лет. И уменьшить этот лимит невозможно!

Родственница предварительно пыталась это сделать в офисе МТС. «Система сама рассчитывает это, лимит уменьшить невозможно», - объяснили ей. Клиент при подключении, правда, об этом даже не догадывается. Родственница узнала, например, от нас. И если вы в роуминге, ваш минус «догоняет» вас через несколько дней, то есть вы не сразу видите настоящий баланс. На кого это рассчитано?

На слабо подкованного в технических вопросах человека (пенсионер, школьник, например) или на человека, который не собирается платить по своим счетам (алкоголик, например: затем счета через коллекторов или суд оплачивают его родственники).

Что мне это напомнило? Кредиты за пять минут, которые выдают даже последнему алкашу. Принцип тот же. Мне кажется, МТС мог бы зарабатывать больше честно и открыто. На таком обмане можно по-быстрому «срубить бабла», но вместе с этим заработать себе репутацию барыги, а не серьезной компании. Заплатить долг не проблема. Просто кто же захочет дальше быть клиентом барыги?».