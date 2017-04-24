Time назвал сто самых влиятельных людей мира 4 24.04.2017, 16:37

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Американский журнал опубликовал ежегодный список ста наиболее влиятельных людей мира в 2017 году.

Рейтинг разделен на пять категорий: Пионеры, Деятели искусства, Лидеры, Титаны и Кумиры, где личности не состоят в рейтинге, а размещены списком. Над данным проектом работала комиссия ученых, которая исследует влияние личностей в своих сферах. Полный список топ-100 размещен на сайте (перевод – nv.ua) издания.

В категорию Пионеры попали: американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper, дочь президента США Иванка Трамп, ирландский боец Конор Макгрегор, британский актер Риз Ахмед и другие.

В список самых влиятельных деятелей искусства попали музыканты, актеры, и писатели. Эксперты включили в список: певца Джона Ледженда, актрису Эмму Стоун, писателя Колсона Уайтхеда, композитора и исполнителя Эда Ширана, певицу Алишу Киз, телеведущего Джеймса Кордена. Также, в список вошли: Райан Рейнольдс, Марго Робби, Сара Полсон и Деми Ловато.

Среди наиболее влиятельных мировых лидеров эксперты выделили: Терезу Мэй, премьер-министра Великобритании, Дональда Трампа, Папу Франциска и других политиков и общественных деятелей.

В категорию Титаны попали: баскетболист Леброн Джеймс, интернет-предприниматель Эван Спиегел, основатель Amazon Джефф Безос, генетик Джордж Черч и другие.

В категории Кумиры среди самых влиятельных людей числятся: актриса Виола Дэвис, модель Эшли Грэм, футболист Неймар, актриса Фань Бинбин, дизайнер Раф Симонс и другие лидеры мнений.

Также, издание подготовило пять обложек спецвыпуска, которые в этом году украсили: Риз Ахмед, Виола Дэвис, Джефф Безос, Джон Ледженд и жена Билла Гейта – Мелинда.