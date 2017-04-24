Выпьем по 150 за Макрона 2 24.04.2017, 21:16

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Небольшой takeaway по итогам французских выборов.

1) Впервые за более чем полвека две крупнейшие мейнстрим-партии – голлисты и социалисты – не прошли во второй тур. Это тектонический сдвиг, французская политика меняется прямо на глазах.

2) По всем законам жанра выиграть должен был кандидат от правоцентристов, но неудачный выбор Фийона на праймериз провалил все эти надежды. Если бы был Жюппе, он бы легко выиграл. Правые купились на антиисламистскую риторику и выбрали не того. Не в первый раз. Вывод прост: если чувак выступает с антиисламистской риторикой, то этого еще недостаточно, чтобы он был хорошим кандидатом, зарубите себе это на носу. С Фийоном и коррупцией были большие проблемы давно, я знаю даже некоторых бывших членов его правительства и это был хорошо известный факт.

3) Вот уже третий случай, когда крупная западная правоцентристская партия невероятно ошибается. В Америке республиканцы не смогли выдвинуть своего кандидата в президенты и выдвинули беспартийного, который оказался полным дятлом и демонстрирует 100 худших первых дней в истории президентства. А так же они, как и французы по Фийону не провели по нему должного due diligence, и там куча скелетов в шкафу, начиная от непонятных нюансов с налоговой декларацией до связей с Россией. В Британии Кэмерон устроил Brexit. Во Франции правоцентристы выдвинули кандидатом черт-знает-кого и реально имеют шансы занять четвертое место, пропустив вперед даже коммунистов.

4) Все унижают Олланда, но тот факт, что выборы выигрывает его министр экономики (Макрон был министром экономики у Олланда), говорит о том, что не все так просто – французы просто явно хотят "социализма с человеческим лицом". То есть там такой же запрос на социально ориентированную центристскую политику без развала рынков, как и во всем мире. Центризм рулит, мы еще об этой прогрессивной идеологии отдельно поговорим.

5) Ле Пен предсказуемо сдулась на фоне антипопулистской волны в Европе, которую мы уже видели в Австрии и Голландии. Ну, хорошо, иммигранты, а ты-то чем лучше? Это системная слабость всех антииммигрантских партий: им реально нечего больше сказать. Из зоны евро выйти? Ты что, дура совсем? Евросоюз ("левацкий", "забюрократизированный", "неэффективный") – чемпион мира по привлечению прямых иностранных инвестиций, пять триллионов долларов, почти вдвое больше "либертарианских" Штатов. Инвесторов не обманешь, они хорошо понимают, где лучше. Конечно, без евро и общего рынка ничего этого не было бы.

В общем, как и было сказано – старушка Европа хорошо берёт реванш за идиотские антиглобалистские метания англосаксов. Выпьем по 150 за Макрона и европейские ценности.

Владимир Милов