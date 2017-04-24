Трамп призвал Совбез ООН «наконец решить» проблему КНДР 24.04.2017, 22:42

Дональд Трамп

По словам президента США, Северная Корея - это большая проблема для всего мира.

Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Совбеза ООН заявил, что хотел бы «наконец решить проблему Северной Кореи», призвав организацию расширить санкции против КНДР, передает ВВС.

«Северная Корея - это большая проблема для всего мира. И эту проблему мы должны, наконец, решить», - цитирует агентство Франс пресс слова Трампа, произнесенные во время делового обеда с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН.

«Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и совет безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет», - заявил президент.

Трамп также обсудил вопрос «срочной проблемы в области безопасности», которую представляет Северная Корея, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщила его администрация.

Северная Корея в последние годы регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски. После испытаний, состоявшихся в марте, в КНДР заявили, что провели учения по нанесению удара по американским базам в Японии.

В середине марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что политика «стратегического терпения» США по отношению к Северной Корее закончена. Он сказал об этом во время в Сеуле во время своего первого турне в Азию. Тиллерсон при этом допустил возможность военных действий против Северной Кореи.

«Конечно, мы не хотим доводить дело до военного конфликта. Но очевидно, что если Северная Корея предпримет действия, которые будут угрожать южнокорейским или нашим войскам, то ответ будет адекватным», - сказал тогда госсекретарь США.

11 апреля президент Трамп сказал в интервью телеканалу Fox, что США отправляют «очень мощную армаду» в сторону Корейского полуострова. Он пообещал «решить проблему» КНДР. Его слова вызвали бурную реакцию в Восточной Азии, где заподозрили, что США готовятся к превентивному удару по Северной Корее.

15 апреля вице-маршал Корейской народной армии Чхве Рён Хе заявил, что Северная Корея готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом.

После этого обмен резкими заявлениями между двумя странами продолжился. На Корейский полуостров прибыл вице-президент США Майкл Пенс. Выступая в ходе посещения демилитаризованной зоны, разделяющей полуостров, Пенс вслед за госсекретарем Тиллерсоном заявил, что США не исключают никаких возможных вариантов урегулирования проблемы.

«Был период стратегического терпения, но эта эра подошла к концу», - сказал он.

Накануне, 23 апреля, государственные СМИ Северной Кореи заявили, что американский авианосец «Карл Винсон», который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом.