Ученые доказали, что собаки понимают мысли людей 25.04.2017, 10:15

Полного взаимопонимание на бессознательном уровне удалось достичь благодаря эволюции.

Собаки понимают человека без слов, «читая» его мысли, считают ученые, исследующие взаимодействие собаки с человеком. Специалисты пришли к выводу, что полного взаимопонимание на бессознательном уровне удалось достичь благодаря эволюции, пишет gogetnews.info.

Изучением этого вопроса занимались ученые из разных стран мира, которыми было проведено множество исследований. Выяснилось, что из всех домашних животных только собака может выполнять просьбу человека лишь по его взгляду или жесту.

Специалисты предполагают, что к такому пониманию между животным и человеком привели тысячелетия их взаимодействий в условиях выживания, когда четвероногие выступали верным помощником в охоте и других повседневных делах.

Практически телепатические способности подтвердились также в ходе эксперимента с двумя одинаковыми предметами. Их располагали в центре комнаты посередине между хозяином собаки и самим животным.

При этом пес видел обе вещи, а из зоны видимости человека один из предметов скрывали темной пленкой. Четвероногий приносил именно тот предмет, который видел хозяин. В то же время, когда человек делал выбор не глядя на предметы, прося собаку принести необходимый, собака выбирала из них на свое усмотрение.