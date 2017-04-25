Четыре составляющих успеха Гончаренко в «ЦСКА» 25.04.2017, 15:54

Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Что стоит за весенними успехами «армейцев».

«Трибуна» решилa проанализировать и узнать, что удалось изменить в лучшую сторону нашему соотечественнику в армейском клубе за столь короткий промежуток времени.

Изменение расстановки в команде

Первое, что сделал новый тренер, – поменял схему игры. Три центральных защитника – главная причина весенней беспроигрышной серии. При прежней модели, где Слуцкий использовал два центральных защитника в обороне, команда пропустила в лиге меньше всех: 11 мячей в 17 турах. Теперь, при нынешней схеме, оборона стала больше компактной, что позволило качественно обороняться и вследствии этого, команда Виктора Михайловича в 7 турах пропустила лишь дважды.

Что касается игры в атаке, то здесь тоже произошли изменения. Согласно статистике, при руководстве Слуцкого, команда проводила больше всех времени в позиционном нападение, чем другие клубы РФПЛ. После прихода Гончаренко, "ЦСКА" стал играть куда проще и конкретнее: чаще всего следует отбор, длинная передача, быстрая атака.

Преобразование Александра Головина

Молодой российский полузащитник появился в основной обойме "ЦСКА" ещё прошлой весной. Тогда он выглядел фигурой второго плана, что в целом не удивительно для человека, которому 20. Однако, его работа под руководством Слуцкого и Гончаренко привела к тому, что он стал одной из главных фигур в средней линии "ЦСКА". И, если сравнивать его осенним и весенним, то можно сказать, что прибавил. Поспособствовало этому новые роли футболиста. Слуцкий давал Головину определенную часть работы на поле: или это игра в обороне, опорная зона, или играть в атакующем звене, где можно обвести, ударить. При Гончаренко, Головин почуствовал больше свободы на футбольном поле, он успевает поучаствовать и в обороне и в атаке - отбор, перехват, дриблинг, пас, удар, скорость. Без такого Головина рекорд Гончаренко едва ли бы состоялся.

Возвращение бразильского форварда из аренды

Высокие показали в армейской команде имеет бразильский нападабщий - Витинью. При Слуцком это отсутствовало. Скорее всего, из-за недостатка игрового времени и доверия тренера. Поэтому, бразилец долгое время играл в аренде на родине. Но этом зимой, в "ЦСКА" меняется ситуация, после ухода Л. Траоре, нужны новые игроки в линии нападение. Было решение вернуть более взрослого и голодного до побед бразильского форварда. Витинью выглядит в сегодняшнем "ЦСКА" заметным, являясь главной атакующей фигурой в команде. По статистичеким данным, Он чаще всех в команде бьёт, чаще всех идёт в дриблинг, на нём чаще всех из группы атаки нарушают правила. Наконец, он забил два мяча и оба победных. Если иметь в виду, что всего с ЦСКА Гончаренко выиграл четырежды, получается, что ровно половину побед принёс Витинью.

Также большой плюс для Гончаренко, что Витинью - настоящий универсал. Он может сыграть первым форвардом, вторым, может закрыть любой фланг, а может и опуститься на позицию разыгрывающего. Так, к примеру, случилось в матче против «Ростова», где Витинью даже в смежной специальности выглядел на поле лучшим.

Превращение Виктора Васина в основного защитника

У прежнего тренера "ЦСКА" центральный защитник Виктор Васин, когда не отъезжал в аренду в "Уфу", был стопроцентным запасным. У белорусского специалиста, когда он правах аренды присоединился к "Уфе",то стал сразу стал основным, получил больше игрового времени, приспособился к новой тактической схеме, где он играет в тройке защитников играет самого центрального. Сейчас, у Васину точно такие функции и роли на футбольном поле, позиция осталась прежней, а по краям уже в армейском клубе располагаются братья Березуцкие. И в целом Васин своей игрой объясняет, за что его так ценит Гончаренко. По важнейшим для защитника характеристикам – отборам, перехватам, выносам – Виктор один из сильнейших в РФПЛ и сильнейший в "ЦСКА".

Командная мощь

По голевым показателям весенний ЦСКА превосходит себя осеннего несильно, тем не менее общие впечатления от армейской атаки сейчас гораздо сильней. Команда Гончаренко способна атаковать мощно, просто самого понятного подтверждения, в виде взятия ворот, этому тезису пока недостаёт. В недавних матчах против «Краснодара» и «Ростова» было нанесено 18 и 19 ударов соответственно, это говорит о том, что команда может и способна оказывать подобную атакующую активность против команд российского чемпионата. Другой вопрос реализациия. Ионов и Чалов, пока плохо адаптированы под схему 3-5-2, поэтому исполнять роль наконечников они не готовы. А вот приход Оланаре вызывает вопросы. На данный момент, его игра ни в чем не превосходит осеннего Траоре. Можно сделать вывод, что с передней линии атаки Гончаренко придётся ещё усердно потрудиться.