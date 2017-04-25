Власти отказали ксендзу из Мстиславля в возможности работать в Беларуси 25.04.2017, 15:43

Священник вынужден покинуть территорию страны.

Католический священник из Мстиславля кс. Роберт Матеевский 25 апреля попрощался с Беларусью после почти десяти лет служения в приходе Успения Пресвятой Девы Марии. Священник возвращается в Вроцлавскую епархию, откуда родом, пишет krynica.info.

Причина прекращения пастырского служения кс. Матеевского — отказ в продлении разрешения на пастырскую деятельность со стороны государственных властей.

Верующие Мстиславля и окрестных деревень попрощались с кс. Матеевским во время воскресной Святой Мессы 23 апреля, совместно благодаря Бога за годы служения этого пастыря на могилевской земле.

Кс. Роберт Матеевский, священник Вроцлавской епархии (Польша), получил священнические посвящения в 2002 году, в 2007 году он начал служение на Могилевщине, сначала — в качестве викария мстиславльского прихода, после — исполнял обязанности настоятеля в Мстиславле, был деканом Мстиславльского деканата, опекал католическую общину в Горках.

Отдельного прощания с духовенством Могилевского деканата не было, во время Мессы освящения мира в Минске с участием священников Минско-Могилевской архиепархии архиепископ Тадеуш Кондрусевич поблагодарил его за годы служения.

Во время прощальной Святой Мессы о. Роберт сообщил, что приход примет под опеку кс. Павел Адамович, священник прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Кричеве.