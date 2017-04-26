Медведеву передали удобрения для его виноградников в Италии 5 26.04.2017, 9:52

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В Петербурге у приемной премьер-министра РФ прошла акция движения «Весна».

Активисты передали премьеру РФ Дмитрию Медведеву удобрения для его итальянских и краснодарских виноградников, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, активисты отсылаются к фильму Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», в котором рассказывается о том, что Медведеву принадлежат несколько виноградников в Италии и в Краснодарском крае.

«Сегодня мы передали в приемную действующего главы правительства и третьего президента РФ удобрения для его итальянских виноградников.

Так саркастически мы хотели поддержать Медведева и его виноградники, которым, очевидно, не хватает удобрений от нас», — объясняют активисты.

Они добавляют, что не забыли о фактах, изложенных в фильме «Он вам не Димон», «ответом на которые со стороны премьера стали только невнятные рассуждения о «лживых продуктах политических проходимцев».

Напомним, 19 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев во время отчета перед депутатами Госдумы на просьбу прокомментировать расследование фонда Алексея Навального заявил, что не будет обсуждать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев». Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев уже комментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о его недвижимости и связанных с ним фондах. Премьер-министр считает, что оно сделано по «принципу компота».