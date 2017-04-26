закрыть
26 апреля 2017, среда, 13:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Президентом ПАСЕ может стать украинский депутат

  • 26.04.2017, 10:24
  • 7,728
Георгий Логвинский

Это произойдет в случае отставки Педро Аграмунта из-за его поездки в Сирию с россиянами.

Европейская народная партия в ассамблее представит одного из своих вице-президентов на позицию президента, среди них народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский, передает gordonua.com.

- Сегодня меня многие спрашивают: «Как вам удалось устроить такой скандал международного масштаба?» А ответ прост: у нас огромный опыт устраивать революции и свергать президентов. Вот наш настоящий недооцененный экспортный потенциал! - иронизирует в Фейсбуке сам Логвинский и предлагает считать перевороты украинским ноу-хау.

- Но, увы, тестируем мы его не на кошках, а на себе, – добавляет нардеп.

Вопрос об отставке Педро Аграмунта возник после его поездки в Сирию в составе делегации ПАСЕ и в компании депутатов Госдумы РФ.

Украинская делегация в ПАСЕ намерена направить запрос в ассамблею с требованием дать разъяснения о статусе визита Аграмунта в Сирию.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт согласился уйти добровольно в отставку после визита в Ассамблею короля Испании Филипе VI.

С 24 по 28 апреля в Страсбурге проходит ежегодная весенняя сессия Парламентской ассамблеи.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии