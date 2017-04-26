Президентом ПАСЕ может стать украинский депутат 26.04.2017, 10:24

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Георгий Логвинский

Это произойдет в случае отставки Педро Аграмунта из-за его поездки в Сирию с россиянами.

Европейская народная партия в ассамблее представит одного из своих вице-президентов на позицию президента, среди них народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский, передает gordonua.com.

- Сегодня меня многие спрашивают: «Как вам удалось устроить такой скандал международного масштаба?» А ответ прост: у нас огромный опыт устраивать революции и свергать президентов. Вот наш настоящий недооцененный экспортный потенциал! - иронизирует в Фейсбуке сам Логвинский и предлагает считать перевороты украинским ноу-хау.

- Но, увы, тестируем мы его не на кошках, а на себе, – добавляет нардеп.

Вопрос об отставке Педро Аграмунта возник после его поездки в Сирию в составе делегации ПАСЕ и в компании депутатов Госдумы РФ.

Украинская делегация в ПАСЕ намерена направить запрос в ассамблею с требованием дать разъяснения о статусе визита Аграмунта в Сирию.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт согласился уйти добровольно в отставку после визита в Ассамблею короля Испании Филипе VI.

С 24 по 28 апреля в Страсбурге проходит ежегодная весенняя сессия Парламентской ассамблеи.