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«Снимал $400 в банкомате по одному курсу, к вечеру банк пересчитал сумму и вогнал меня в минус»

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  • 26.04.2017, 17:44
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Минчанин второй месяц пытается разобраться в банковских дебрях.

У Леонида карточка «МТБанка». В восемь утра 9 марта он отправился в банкомат дружественного «Белинвестбанка», где снял валюту. И вроде бы все ничего, если бы не минус на балансе, который читатель обнаружил наутро. О том, как второй месяц пытается разобраться в банковских дебрях, Леонид рассказал onliner.by.

— Эту карточку я использую просто для хранения денег, она не зарплатная, там нет SMS-оповещения, — объяснил Леонид. — Я пошел в банкомат в 8 утра. Снял $400 по курсу 1,9070 рубля. Операция прошла успешно, забрал деньги и пошел на работу. Назавтра я заметил, что у меня на балансе минус. Небольшой, 5,6 рубля, но минус. Хотя его быть не должно было. И я стал разбираться с банком. Сначала позвонил в контакт-центр. Там мне объяснили, что банк пересчитал сумму по другому курсу и он имеет право это делать согласно пункту 5.7 инструкции «Общие условия договора об использовании банковской платежной карточки».

Леонид не поленился и изучил инструкцию. Говорит, что в пункте 5.7 инструкции нет четкого указания на то, по какому курсу должна проводиться операция. Там есть фраза «на дату проведения расчетов в платежной системе и (или) на дату обработки операции в процессинговой системе». По словам мужчины, непонятно, когда и по какому курсу банк должен списывать деньги.

Клиент отправил письменное обращение в банк с просьбой пояснить эти моменты.

— По своим каналам я узнал, что в тот день курс в банке менялся 11 раз. Я попросил уточнить, по какому конкретно курсу проходила моя операция и в какое время она была обработана. Потому что логично, что в 8 утра курс еще не должен был меняться, — говорит минчанин.

Кроме того, минчанин написал в «Белинвестбанк» с просьбой рассказать, в какое время прошла его операция, а также обратился в Национальный банк со своим вопросом.

— Как видно из ответа «Белинвестбанка», операции мои прошли в 8:00 и в 8:01, — объясняет Леонид. — Также дружественный банк указывает, что он запросил подтверждение о наличии денег на моем счету в «МТБанке» в это же время. И больше никакой информации для подтверждения операции не нужно было. Как я понимаю, подтверждение пришло, операция выполнилась. Все. Какие еще вопросы? Почему пересчитали курс?

В своем ответе «МТБанк» подтверждает схему, в которой он давал добро на проведение операции по курсу 1,907 рубля за доллар.

— Но в письме оказалась странная вещь. Смотрите, что ответил банк: «финансовые требования по двум операциям снятия наличных поступили в ЗАО «МТБанк» 9 марта в 18:04:58 и 18:04:59», — Леонид цитирует письмо из банка.

— И уже эти операции были обработаны по курсу 1,9210 белорусского рубля за доллар. Именно такой курс применяли с 17:45 до 19:00. Как? Скажите мне, как могли обрабатывать мой запрос больше 10 часов? Пока ответа на этот вопрос я не нашел. Не могут мне сказать и время, когда «Белинвестбанк» прислал сообщения. Ссылаются на то, что они переданы по шифрованному каналу и уже удалены. А во втором письме сослались на политику международной платежной системы Visa International. Мол, для операций в банкомате время поступления информации от банка-эквайера (в моем случае «Белинвестбанка») может составлять до 7 дней. А уже отражение по счету — не позднее второго банковского дня, следующего за днем, когда банк получил информацию. Вот и весь сказ.

Леонид говорит, что ответов на свои вопросы так и не получил. Он до сих пор не понимает, как в пределах Беларуси можно обрабатывать запрос по 10 часов.

— Мне это факт кажется очень странным, — говорит читатель. — Но еще более непонятно, почему банк посчитал курс не на момент снятия? Почему применили уже вечерний курс? Несмотря на переписку с банками и регулятором, я ответа так и не получил. Так что технический овердрафт пришлось платить, чтобы дальше пользоваться картой.


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