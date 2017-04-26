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Первый канал выдал за «журналиста из США» бизнесмена из Петербурга

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  • 26.04.2017, 20:40

«Американец» пропагандистского канала обсуждал ситуации в Северной Корее и Украине.

Российские федеральные каналы выдали за «американского журналиста» бизнесмена из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает интернет-издание The Insider.

18 апреля Первый канал показал выпуск ток-шоу «Первая студия», который был посвящен обострению ситуации вокруг Северной Кореи. В качестве «эксперта» в программе выступил некий «Грэг Вайнер». Сотрудники Первого канала представили мужчину как «американского журналиста». Какое СМИ он представляет, ведущий программы не уточнил.

По данным издания The Insider, настоящее имя «Грэга Вайнера» – Григорий Винников. Он несколько лет прожил в Нью-Йорке, где занимался туристическим бизнесом. О журналистской карьере Винникова ничего неизвестно. В 2012 году мужчина вернулся в Петербург. На его странице в «Фейсбуке» указано его настоящее имя, место проживания – Нью-Йорк.

The Insider отмечает, что в качестве «американского журналиста» Винников также выступал в эфире Пятого канала в программе, посвященной политической ситуации на Украине.


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