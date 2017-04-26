«Белавиа» попала в топ самых пунктуальных авиакомпаний мира 3 26.04.2017, 21:07

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Исследовательская компания OAG из Великобритании определила самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира.

Национальный аэропорт Минск и авиакомпания «Белавиа» вошли в топ самых пунктуальных аэропортов и авиакомпаний мира. Причем минский аэропорт получил наивысшую оценку в рейтинге, наряду с французским аэропортом Бове, британским Ньюкаслом и еще несколькими аэропортами, передает tut.by.

Исследовательская компания OAG из Великобритании определила самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира за период с октября 2016 по март 2017 года. И «Белавиа», и Национальный аэропорт Минск оказались на 8 месте в рейтинге. По данным исследования, Национальный аэропорт Минск выполнил в срок 90,6% рейсов, а «Белавиа» — 88,8%. О высоких местах в рейтинге сообщает пресс-служба «Белавиа».

Рейтинг OAG составляют два раза в год. Чтобы попасть в него, авиакомпания должна выполнить от 600 перелетов в месяц. Выполнением полета в срок считается вылет или прилет с опозданием не более чем на 15 минут.

Авиакомпании и аэропорты с пунктуальностью в 90−100% получили в рейтинге 5 звезд, 87,5−89,9% — 4 звезды, 83−87,4% — 3 звезды, 80−82,9% — 2 звезды и 75−79,9% — 1 звезду. Не указанные в рейтинге авиакомпании имеют пунктуальность ниже 75%.

По данным исследования, «Белавиа» выполнила в срок 88,8% рейсов (получила 4 звезды в рейтинге), а Национальный аэропорт Минск — 90,6% (получил 5 звезд в рейтинге).

Кроме Национального аэропорта Минск высшую оценку в 5 звезд получили еще 10 аэропортов мира: Бове (Франция) — 95,94% авиарейсов в нем прибывали и отправлялись без задержек, Токусима (Япония) — 91,64%, Кочин (Индия) — 91,46%, Ньюкасл (Великобритания) — 91,42%, Дортмунд (Германия) — 90,92%, Бирмингем (Великобритания) — 90,75%, Хило (Гавайи) — 90,64%, Кардиф (Великобритания) — 90,4%, Сидоарджо (Индонезия) — 90,37% и Аракажу (Бразилия) — 90,01%.

Белорусскую авиакомпанию обогнали в рейтинге такие компании: Safair (ЮАР) — 95,9% пунктуальности, Jazeera Airways (Кувейт) — 93,2%, Air Baltic (Латвия) — 90,5%, SunExpress (Турция) — 89,7%, Tigerair Singapore (Сингапур) — 89,6%, Air Dolomiti (Италия) — 89,5% и TUIfly (Германия) — 89,2%. Высший бал — 5 звезд получили только три авиакомпании в мире (первые три в этом списке).

OAG — аналитическое бюро, специализирующееся на оценке точности в сфере путешествий. Оно располагает крупнейшей в мире базой данных в авиаотрасли, которая содержит данные о рейсах более чем 900 авиакомпаний и более 4000 аэропортов мира.