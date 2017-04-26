закрыть
26 апреля 2017, среда, 23:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Белавиа» попала в топ самых пунктуальных авиакомпаний мира

3
  • 26.04.2017, 21:07
  • 6,703

Исследовательская компания OAG из Великобритании определила самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира.

Национальный аэропорт Минск и авиакомпания «Белавиа» вошли в топ самых пунктуальных аэропортов и авиакомпаний мира. Причем минский аэропорт получил наивысшую оценку в рейтинге, наряду с французским аэропортом Бове, британским Ньюкаслом и еще несколькими аэропортами, передает tut.by.

Исследовательская компания OAG из Великобритании определила самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира за период с октября 2016 по март 2017 года. И «Белавиа», и Национальный аэропорт Минск оказались на 8 месте в рейтинге. По данным исследования, Национальный аэропорт Минск выполнил в срок 90,6% рейсов, а «Белавиа» — 88,8%. О высоких местах в рейтинге сообщает пресс-служба «Белавиа».

Рейтинг OAG составляют два раза в год. Чтобы попасть в него, авиакомпания должна выполнить от 600 перелетов в месяц. Выполнением полета в срок считается вылет или прилет с опозданием не более чем на 15 минут.

Авиакомпании и аэропорты с пунктуальностью в 90−100% получили в рейтинге 5 звезд, 87,5−89,9% — 4 звезды, 83−87,4% — 3 звезды, 80−82,9% — 2 звезды и 75−79,9% — 1 звезду. Не указанные в рейтинге авиакомпании имеют пунктуальность ниже 75%.

По данным исследования, «Белавиа» выполнила в срок 88,8% рейсов (получила 4 звезды в рейтинге), а Национальный аэропорт Минск — 90,6% (получил 5 звезд в рейтинге).

Кроме Национального аэропорта Минск высшую оценку в 5 звезд получили еще 10 аэропортов мира: Бове (Франция) — 95,94% авиарейсов в нем прибывали и отправлялись без задержек, Токусима (Япония) — 91,64%, Кочин (Индия) — 91,46%, Ньюкасл (Великобритания) — 91,42%, Дортмунд (Германия) — 90,92%, Бирмингем (Великобритания) — 90,75%, Хило (Гавайи) — 90,64%, Кардиф (Великобритания) — 90,4%, Сидоарджо (Индонезия) — 90,37% и Аракажу (Бразилия) — 90,01%.

Белорусскую авиакомпанию обогнали в рейтинге такие компании: Safair (ЮАР) — 95,9% пунктуальности, Jazeera Airways (Кувейт) — 93,2%, Air Baltic (Латвия) — 90,5%, SunExpress (Турция) — 89,7%, Tigerair Singapore (Сингапур) — 89,6%, Air Dolomiti (Италия) — 89,5% и TUIfly (Германия) — 89,2%. Высший бал — 5 звезд получили только три авиакомпании в мире (первые три в этом списке).

OAG — аналитическое бюро, специализирующееся на оценке точности в сфере путешествий. Оно располагает крупнейшей в мире базой данных в авиаотрасли, которая содержит данные о рейсах более чем 900 авиакомпаний и более 4000 аэропортов мира.


Мнение

Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии