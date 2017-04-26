ЦСКА Гончаренко крупно обыграл «Локомотив»4
- 26.04.2017, 21:46
Армейцы под руководством белоруса забили сопернику четыре безответных мяча.
Московский ЦСКА на своем поле обыграл столичный «Локомотив» в матче 25-го тура Чемпионата России, сообщает interfax.ru.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев. Первый гол в этом матче на 11-й минуте провел полузащитник красно-синих Алан Дзагоев. Однако уже через несколько минут после забитого мяча он был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #ЦСКАЛоко 1:0 11' Алан Дзагоев pic.twitter.com/KTo6pPdrjg— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
На 39-й минуте встречи Витиньо удвоил преимущество ЦСКА, на 45-й минуте Александр Головин забил третий гол армейцев в этом поединке.
Четвертый гол в ворота «Локомотива» был забит на 52-й минуте: отличился Бибрас Натхо.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #ЦСКАЛоко 4:0 52' Бибарс Натхо @BibarsNatcho pic.twitter.com/wJgU7f9lat— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
Таким образом ЦСКА вновь возвращается на вторую строчку в общем зачете чемпионата, набирая 50 очков и на семь баллов отставая от лидирующего «Спартака». Эти клубы сыграют между собой в воскресенье 30 апреля.
У занимающего третью строчку «Зенита» 49 очков. «Локомотив» занимает седьмое место с 35 баллами.