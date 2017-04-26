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ЦСКА Гончаренко крупно обыграл «Локомотив»

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  • 26.04.2017, 21:46
Виктор Гончаренко
Фото: ura.ru

Армейцы под руководством белоруса забили сопернику четыре безответных мяча.

Московский ЦСКА на своем поле обыграл столичный «Локомотив» в матче 25-го тура Чемпионата России, сообщает interfax.ru.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев. Первый гол в этом матче на 11-й минуте провел полузащитник красно-синих Алан Дзагоев. Однако уже через несколько минут после забитого мяча он был вынужден покинуть поле из-за травмы.

На 39-й минуте встречи Витиньо удвоил преимущество ЦСКА, на 45-й минуте Александр Головин забил третий гол армейцев в этом поединке.

Четвертый гол в ворота «Локомотива» был забит на 52-й минуте: отличился Бибрас Натхо.

Таким образом ЦСКА вновь возвращается на вторую строчку в общем зачете чемпионата, набирая 50 очков и на семь баллов отставая от лидирующего «Спартака». Эти клубы сыграют между собой в воскресенье 30 апреля.

У занимающего третью строчку «Зенита» 49 очков. «Локомотив» занимает седьмое место с 35 баллами.


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