Александра Саснович: Деньги нужнее детишкам 5 27.04.2017, 10:27

3,434

Александра Саснович

Лидер женской сборной Беларуси по теннису отказалась от господдержки и призовых.

Об этом Александра Саснович заявила в интервью tut.by.

- Вы хвалебно отзываетесь о главе федерации Александре Шакутине. С ним молодые теннисистки Арина Соболенко, Вера Лапко и другие получили финансовую поддержку и лучшие условия. Есть ли у вас сожаление, что он не пришел раньше, чем в 2012 году? Тогда, когда был нужен вам.

- Я спокойна. Значит так должно было быть, вот и все. Кстати, вот уже год, как я не пользуюсь господдерджкой и езжу на соревнования за свой счет. Считаю, что вышла на уровень, когда могу себя обеспечивать. А деньги, которые могли быть потрачены на теннисистку Саснович, нужнее детишкам. Надеюсь, что тем самым поспособствую росту количества игроков, и их рейтинг будет только повышаться. Их заметят, станут поддерживать спонсоры.

- В прошлом году вы заработали около 220 тысяч долларов, а размер призовых биатлонистки Дарьи Домрачевой в сезоне 2015 года, когда она выиграла Кубок мира, составил 228,5 тысяч евро. Что вы думаете об этой сумме — много или мало?

- Жаловаться не приходится, так как в теннисе хорошие призовые. Работаем много и, думаю, получаем заслуженно.

- Ваш отец рассказывал, что при этом чистый заработок с учетом уплаты налогов и трат находится в районе 50 тысяч долларов.

- Разумеется, на руки мы получаем намного меньше, чем пишут на сайте ВTA.