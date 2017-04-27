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Борис Джонсон: Великобритания полностью поддерживает действия Трампа в Сирии

  • 27.04.2017, 17:14
Борис Джонсон
Фото: getty images

Также глава МИДа заявил, что Соединенное Королевство не признает аннексию Крыма.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не признает присоединение Крыма к России, пишет newsru.com cо ссылкой на Sky News.

"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех стран Европы и отказываемся признать незаконную аннексию Крыма Россией", - сказал Джонсон в среду, 26 апреля, на банкете, устроенном в столице страны лордом-мэром лондонского Сити.

Джонсон коснулся и других важных вопросов внешней политики Соединенного Королевства, таких как отношения с США и Brexit. Министр выступил за тесный союз с Вашингтоном, выразил поддержку действиям президента США Дональда Трампа в Сирии, а также одобрил позицию премьер-министра Терезы Мэй на переговорах об условиях выхода Великобритании из ЕС.

В частности, глава МИД подчеркнул, что Великобритания поддержала действия США, направленные против убийства мирных граждан при помощи химического оружия в Сирии, и будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за химатаки. Как отмечает РИА "Новости", тем самым Джонсон, член Консервативной партии, вступил в заочную полемику с лидером лейбористов Джереми Корбином, заявившим, что в случае прихода к власти он прекратит бомбардировки Сирии.

Говоря о предстоящем выходе страны из ЕС, Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть четкий план на переговоры по Brexit, и этот план позволит Британии и ЕС выстроить "особое партнерство" и послужить интересам и британцев, и европейцев.

"И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле", - сказал министр.

Телеканал отмечает, что выступление Джонсона стало его первой программной речью с 18 апреля, когда Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов, и может считаться выражением внешнеполитической концепции тори.


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