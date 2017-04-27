В Пуховичском районе сторож украл погрузчик, который сам же охранял 13 27.04.2017, 17:59

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Фото: УВД Минского облисполкома

Работник «позаимствовал» транспортное средство, чтобы съездить к маме за чаем.

Работники фермы в Пуховичском районе утром увидели на проселочной дороге брошенный погрузчик «Амкодор-мини». Автомашина была на ходу, но в последнее время нигде не использовалась. Поэтому о находке они сообщили руководителю хозяйства, передает «Еврорадио».

Директор сельхозпредприятия заявил об угоне в милицию, сообщает УВД Минского облисполкома. Оказалось, что в ночь преступления на ферме находились два сторожа, а никого из посторонних лиц не было.

Фото: УВД Минского облисполкома

Оперативники выяснили, что к угону причастен один из охранников фермы. 29-летний житель деревни Груд дождался, пока напарник по охране уйдет отдыхать, завел погрузчик и поехал на нем. Как объяснил сам мужчина, он хотел съездить к матери за чаем и кофе. Однако на полпути его транспорт сломался.

Сейчас на сельчанина возбуждено уголовное дело за угон. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.