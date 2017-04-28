Минкульт засекретил информацию о конкурсе на проект мемориала в Куропатах? 28.04.2017, 18:00

Фото: Reuters

Чиновницы отказались сообщить журналистам, сколько работ подано на конкурс.

25 марта Министерство культуры объявило открытый конкурс эскизных проектов памятного знака для мемориала «Куропаты», передает «Свабода».

«Целью конкурса является поиск наиболее выразительного художественного отображения образа урочища «Куропаты» как общенационального места памяти и примирения».

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 26 апреля 2017 года, - сообщается на сайте Минкульта.

Кстати, Министерство культуры объявило о конкурсе буквально на следующий день после того, как 24 марта, посещая Лиду, Лукашенко заявил, что в ближайшее время в урочище Куропаты создадут мемориальный комплекс:

«Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестская крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни», - цитирует белорусского диктатора БелТА.

Возможно, 1 месяц - недостаточный срок для такого конкурса. Но Минкульт определил именно такой срок на подачу заявок. На вечер 28 апреля журналистам не удалось получить информацию, сколько работ подано на конкурс. Чиновницы Минкульта просто «отфутболивали» журналистов друг к другу.

Начальник отдела по охране историко-культурного наследия Наталья Хвир направила к начальнице Управления по охране историко-культурного наследия Оксане Смотренко. Оксана Смотренко посоветовала обратиться к начальнику управления искусства Ирине Рохваловой. Рохвалова - к заведующей отделом организационной работы и информации Илоне Немовой.

Немова сообщила, что конкурс курирует лично первый заместитель министра культуры Ирина Дриго, но с ней связаться невозможно. На вопрос, сколько проектов подано на конкурс, какаие известные белорусские авторы откликнулись на предложение, Илона Немова пообещала ответить после «длинных выходных».

Почему же так сложно средствам массовой информации получить сведения об открытом конкурсе?

Буквально день назад, 27 апреля, в Минске подвели итоги первого этапа конкурса «Куропаты - народный мемориал», который устроила общественность: инициатива «Эксперты в защиту Куропат», творческое объединение «Пагоня» Белорусского союза художников, Белорусская ассоциация журналистов, союз белорусских писателей, Ассамблея неправительственных демократических организаций, Белорусская ассоциация жертв политических репрессий и другие.

На конкурс было подано около 50 работ художников из Беларуси и Польши - литературные произведения, скульптуры, художественные инсталляции, живопись, графика и архитектурно-ландшафтные проекты по мемориализации урочища. Определены лауреаты первого этапа, объявлен второй этап конкурса. Мероприятие проходило во Дворце искусств, на него мог попасть любой желающий.