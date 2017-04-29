ЕС признает референдум в Турции и готов к переговорам 4 29.04.2017, 8:53

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Лидеры стран-членов ЕС соглашаются с результатами референдума в Турции и уважают их.

Двери ЕС для Анкары остаются открытыми, если Турция этого захочет. Об этом сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает Deutsche Welle.

"Они (Турция - ред.) должны определиться, проявлять ли свое желание продолжать быть страной-членом (на вступление в ЕС - ред.), продолжать быть заинтересованными или незаинтересованными в том, чтобы присоединиться к нашей семье", - сказала Могерини после встречи глав МИД стран ЕС.

Она отметила, что сейчас среди членов ЕС даже нет дискуссии о возможном прекращении или приостановлении переговоров о членстве Турции в союзе.

По словам Могерини, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу был на переговорах и подтвердил, что Анкара хочет продолжать переговорный процесс с Брюсселем.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что возможное введение президентом Турции смертной казни положит конец диалогу Анкары с Европейским Союзом.

16 апреля 2017 года в Турции прошел референдум, на который были вынесены вопросы изменения Конституции. Больше 51% турок проголосовали за переход к президентской республике.