«Дзецюкі» сняли видео в знак солидарности с защитниками Куропат 30.04.2017, 10:30

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Гродненские музыканты опубликовали видеоролик с мощным посылом.

За полгода до важной для белорусов даты, 80-летия с ночи расстрела национальной элиты в Куропатах, «Дзецюкі» опубликовали видео с сильным посылом, сообщает nn.by.

Музыканты читают стихотворение «Куропаты» слонимского поэта Рудольфа Пастухова. Перевод с русского языка сделал Иван Сергейчик.

«Идея снять этот ролик появился в знак солидарности с ребятами, что защищали память Куропат и не давали начать застройку на охраняемой территории мемориала, - написали «Дзецюкі» - Но пока мы все организовали, стройка остановилась и ребята свернули свой лагерь. И запись якобы стала не актуальной, но, к сожалению, события последних месяцев свидетельствуют, что эти строки еще долго будут актуальными и многим будет нужна наша солидарность. До того момента, пока кто-то не ответит за Куропаты, не признает и не раскается в преступности тоталитарного советского строя».

Автор этого стихотворения Рудольф Пастухов родился в 1936 году и воспитывался в ГУЛАГе. Его родителей расстреляли в 1937 году. В 1970-м он перебрался в Слоним, где и прожил до смерти в 1997 году.