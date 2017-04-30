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Холм под башней Новогрудского замка покрылся огромными трещинами

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  • 30.04.2017, 11:33
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Последнее укрепление грунтов у подножия башен замка проводилось зимой 2013 года.

Так выглядит откос замковой горы со стороны улицы Первомайской в конце апреля 2017 года.

На откосе замковой горы в Новогрудке появились новые трещины. Создается впечатление, что огромный пласт грунта вот-вот может сползти вниз по склону, пишет «Салідарнасць».

Так этот участок склона выглядел в мае 2016-го…

…и в сентябре прошлого года

Напомним, что первые трещины возле законсервированной башни появились в мае прошлого года. Они образовались у подножия Костельной башни.

Реставрация новогрудского замка, памятника истории и архитектуры XIII-XVI веков, происходит в рамках госпрограммы «Замки Беларуси».

Укрепление грунтов у подножия башен замка проводилось зимой 2013 года. Тогда было сделано около 100 скважин, в которые залили специальный раствор.


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