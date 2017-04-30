«Девушка мечты» Кремля 1 Сергей Климовский, «Обозреватель»

30.04.2017, 11:46

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Марин Ле Пен

Фото AFP

Россия может и разориться, «участвуя» в выборах в других государствах.

В марте оптимисты осторожно предполагали, Эммануэль Макрона имеет шанс выиграть еще в первом туре. Основание: французы стоят перед выбором – демократия или авторитаризм, и этот выбор предельно персонифицирован. С этим не могли согласиться в Кремле и начали накачивать деньгами не только Марин Ле Пен, но и неокоммуниста Жан-Люка Меланшона.

В результате «золотого дождя» предвыборная компания Меланшона быстро оживилась и его рейтинг с 8% стремительно пошел вверх, достигнув в итоге почти 20%. В Кремле в идеале мечтали выбить Макрона в первом туре и вывести во второй Меланшона с Ле Пен.

Дальнейшая стратегия была однозначной: Меланшон на две недели из коммуниста-авторитариста перевоплощается в бескрайне «широкого демократа» и призывает французов поддержать его против Ле Пен - идейной наследницы режима Виши и маршала Анри Петена с его политикой союза Франции и Рейха.

Все отличие Ле Пен от Петена лишь в том, что место Германии Гитлера заняла Россия Путина, но главная идея - союз авторитарных режимов для раздела планеты, осталась на своем месте. В таких авторитарных союзах обычно кто имеет статус «старшего брата» и именно так Гитлер воспринимал Петена с Муссолини, обещая, что Франция с Италией, а не только Германия, получат свою долю «места под солнцем».

В сравнении со Сталиным он выглядит почти демократом: не требовал, чтобы итальянцы с французами признали себя германцами, не пытался переименовывать Италию в Лангобардию, южную Францию в Бургундию, и ввести там немецкий язык. Гитлеру было достаточно, что в немецком языке Франция звучит как «Франкрайх» - государство франков. Статус его союзников - Петена, Муссолини, Хорти, царей Болгарии и Румынии был значительно выше статуса глав союзных республик СССР, а король оккупированной Дании даже позволял себе не поздравлять Гитлера с днем рождения и фюрер ничего с этим не мог поделать.

Если бы кто-то из первых секретарей компартий союзных республик не поздравил бы Сталина с днем рождения, то через несколько дней лежал бы в земле. Маннергейм категорически отказался брать Ленинград, и Гитлер тоже с этим смирился. С точки зрения сознательного советского коммуниста в Рейхе был бардак, неуважение к фюреру и субординации, недопустимые в аналогичной модели СССР. Из-за таких различий между Рейхом и СССР некоторые американо-британские аналитики и предлагали Рузвельту, – лучше поддержать Гитлера против Сталина, так как после победы менее авторитарный Рейх сам начнет рассыпаться.

Поскольку советская модель национальных отношений полностью дискредитирована, то сегодня Путин предлагает политическому менеджменту Франции и других стран Европы и Азии фактически копию модели отношений в Рейхе. В определенной степени она также напоминает режим имперско-монархического «Священного Союза», который Россия с Австрией ввели в Европе после победы над наполеоновской Францией. Такую модель отношений с Францией начал вводить уже Сталин, сделав ставку на генерала де Голля, и сместив французских коммунистов на второй план как партнеров. Именно из-за привязки к Кремлю коммунисты Франции и отказались в 1968 г. поддержать протесты против де Голля, а в Кремле его отставку правильно восприняли как свое поражение. Поэтому в «стране Октября» отношение к «парижской весне» всегда было негативным. Сейчас Кремль ищет среди авторитариев Франции нового де Голля и имел широкий выбор, но после 23 апреля осталась только Ле Пен.

Кремль нашел в Ле Пен «девушку своей мечты», но ее шансы выиграть выборы малы. Однако в Кремле не теряют надежду и во втором туре помогать Ле Пен должен все тот же неокоммунист Меланшон. Он единственный, кто из ведущих кандидатов не призвал поддержать Макрона.

Прямо призвать поддержать Ле Пен он не может, так как это будет слишком наглядное слияния красных с коричневыми и навсегда «сожжет» Меланшона как политика, а с ним и коммунистическое движение во Франции. После этого его быстро не восстановишь, сколько не заворачивай в разные фантики троцкизма или более новых версий коммунизма с привкусом анархизма.

Поэтому Кремль перешел к стратегии бойкота выборов на основе «подсознательного анархизма». Первая «ласточка» уже вылетела в Париже и других городах 27 апреля прошли марши старшеклассников, студентов и «левых» под лозунгом «Нет Ле Пен, нет Макрону».

Такая стратегия не нова. Кремль время от времени возвращается к ней, когда хочет уменьшить явку на выборах или раздробить голоса протестного и демократического электората. В Украине Кремль впервые и осторожно использовал ее на президентских выборах 2004 г. На выборах президента в 2010 г. он трансформировал ее в движение «против всех» и даже выставил кандидата с такой фамилией. В 2014 г. был апогей этой политтехнологии, призыв не голосовать за олигархов - Порошенко и Тимошенко и вообще не ходить на выборы.

Выборы в Госдуму РФ 2016 г. тоже прошли под лозунгами: все они подлецы, наших там нет, политика - грязное дело, на выборы не пойду. Агентура Кремля среди российской оппозиции активно распространяла идею бойкота выборов, и значительная часть оппозиции и протестного электората на это повелась, в результате чего и проиграла.

Во Франции сейчас раскручивается почти полный повтор компании бойкота президентских выборов в Украине 2014 г. с той разницей, что Макрона и Ле Пен даже при очень бурной фантазии нельзя назвать олигархами. Поэтому их объявили «правыми авторитаристами» и «ставленниками капитала», за которых «левым» позорно голосовать. Карта революционного романтизма также понемногу запускается и адресуется молодежи, так как опытные люди левых взглядов на такое реагируют лишь ироничной улыбкой. Кремль запустил через «левых» Меланшона стратегию бойкота, но ему не хватает времени, чтобы раскрутить ее до весомого результата.

Выборы во Франции пробьют еще одну брешь в бюджете РФ, а Тереза Мэй прямо таки издевается над Кремлем, подсовывая ему еще и внеочередные выборы в Великобритании. Россия может и разориться, участвуя в выборах в других государствах, тем более что во Франции еще будут поствыборные хождения с плакатами «Макрон - не наш президент».

В целом во Франции начинается более интересный и важный процесс, чем предвыборная политтехнологическая суета авторитариев из Кремля. Начинается процесс объединения демократов различных направлений, конкретно - французских либералов и социалистов, подобно тому, как в Германии уже пять лет наблюдаем коалицию некогда ярых противников - христианских и социальных демократов.

Судя по тому, что христианские демократы почти единогласно в феврале утвердили социал-демократа и бывшего главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии - это устойчивая тенденция. Следствием ее развития может стать новое политическое переформатирование в Европе с четким разделением на демократов и авторитаристов, которое окончательно похоронит бессмысленное разделение на «правых» и «левых», возникшее в 1920-ые под влиянием советской пропаганды. Красным и коричневым придется выдвигать лозунг «Авторитарии всех цветов - соединяйтесь!».

Сергей Климовский, «Обозреватель»