Крякнуто изрядно Алексей Мельников

5.04.2017, 11:46

Не нужно вести себя, как в песне единоросса Расторгуева – «ветер в харю, а я шпарю».

Он проснулся.

Глава российского правительства Д.А. Медведев, решился, наконец, прокомментировать обвинения в коррупции.

Вместо содержательно ответа на конкретные обвинения (которые обычно дают политики в демократических странах, из последних примеров – США, Франция), Д.А. Медведев ответил на вопросы, которые ему не адресовались.

Во-первых, он обратился к личности А.А. Навального, назвав его «судимым персонажем».

Во-вторых, он сообщил, что кому-то «выгодно заказывать подобные сюжеты, материалы», не высказав предположений, кому именно это выгодно.

Проблема Д.А. Медведева в том, что А.А. Навальный может быть судимым или не судимым, его расследование может быть заказано или не заказано, но дело в ином – в вопросе, правда ли то, что Д.А. Медведев устроил себе роскошную феодальную жизнь, фактически владея поместьями в России и за границей?

На этот вопрос Д.А. Медведев обязан дать ответ. И не просто сказать, как он это сделал, что это – «чушь и какие-то бумажки», а ответить подробно – по каждому выдвинутому против него обвинению.

Д.А. Медведев, видимо, до сих пор не разобрался, что дело давно уже не в А.А. Навальном или же в предполагаемых заказчиках расследования, а в том, что молчание Д.А. Медведева, бездействие прокуратуры, отсутствие реакции В.В. Путина, имели следствием массовые выступления граждан по всей стране.

Вышедшие на улицы граждане, которые платят Д.А. Медведеву зарплату из своих налогов, требуют от него – наемного лица, содержательного ответа. И от его начальника – В.В. Путина, тоже.

Отсутствие такого ответа или же то, что было сказано сегодня – дополнительный фактор дискредитации власти и роста в стране протестных настроений.

Сейчас не начало разгульных «нулевых». Обстановка в стране сложная. Не нужно вести себя, как в песне единоросса Расторгуева – «ветер в харю, а я шпарю». Остановитесь. Откройте багажник и покажите, что вы там вывезли из власти.

Алексей Мельников