Замкомандира военной части под Витебском начислял премии и присваивал их 9 5.04.2017, 15:58

8,357

На «премиях» подчиненным 28-летний офицер заработал около тысячи долларов.

Начфин одной из войсковых частей Витебской области обвиняется в мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БелТА.

Управлением 4 апреля окончено расследование уголовного дела в отношении помощника командира по финансовому обеспечению - начальника финансовой службы одной из войсковых частей Витебской области по ч.1 ст.209, ч.4 ст.210 (мошенничество; хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) УК.

28-летний начальник финансовой службы с апреля по декабрь 2016 года предоставлял в органы государственного казначейства поддельные платежные документы на выплату единовременного денежного вознаграждения за продление контрактов 9 военнослужащим.

Впоследствии он истребовал у этих военнослужащих деньги в полном объеме как ошибочно выплаченные. Так он незаконно завладел бюджетными средствами на общую сумму более Br38,3 тыс., которыми распорядился по собственному усмотрению.

Таким же образом начфин незаконно выплачивал премиальные, которые потом под тем же предлогом забирал себе.

С июня 2015 года по ноябрь 2016-го он начислил на карт-счета 11 военнослужащих премий и вознаграждений на сумму более Br2,2 тысяч.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сам он вину не признал, от дачи показаний отказался, но причиненный ущерб в ходе следствия возместил полностью.

Арест наложен на автомобиль, компьютерную технику и имущество по месту жительства на общую сумму более Br28 тыс.

Кстати, количество хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го выросло с 38 до 48. Это один из самых распространенных видов экономических преступлений наравне с дачей и принятием взятки.